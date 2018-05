Die Bemühungen von Bluebird Biotech rund um die Bekämpfung von Thalassämie bleiben nicht unbemerkt. Wir kürzlich bekannt wurde, darf das Unternehmen im Juni in New York die Auszeichnung "Humanitarian of the Year" entgegennehmen. Übersetzt bedeutet das so viel wie "Menschenfreund des Jahres". Bluebird Biotech arbeitet derzeit an einer Gentherapie, um die seltene Erkrankung besser behandeln zu können. Bisher sind Patienten aufgrund einer Unterversorgung an Hämoglobin regelmäßige Bluttransfusionen ... (Robert Sasse)

