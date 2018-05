Das war/ist ein ungewöhnlicher Handelstag. Während der Dow Jones am Dienstag per Schlusskurs unter seine MOB Marke 24.128 fiel und auch in der Indikation des Mittwochvormittag durchgehend unter seinem Schlusskurs vom Dienstag bei 24.099 verharrte, stürmte DAX gen Norden und nahm den Jahres Pivot Punkt 2018 bei 12.618, das dreifache Top 12.651 und sogar die Zone 12.745-12.810 im Husarenritt. Das Ergebnis: ...

