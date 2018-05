Die Snap-Aktie taumelt auf neue Tiefstkurse und Analysten sind entsetzt. Wird ausgerechnet ein Vertrag mit Google zum entscheidenden Problem?

Die Börsen-Schnodderschnauze Jim Cramer konnte sich einfach nicht mehr zurückhalten: "Ich dachte, das war doch eine Saturday-Night-Live-Parodie eines Analystengesprächs", echauffierte sich der frühere Hedgefonds-Manager und heutige Börsenkommentator auf CNBC lautstark über die Telefonkonferenz zur Vorlage der Quartalszahlen beim Börsenneuling Snap.

Saturday Night Live ist eine der beliebtesten Night-Talkshows der USA und für ihre Parodien und humoristischen Einlagen bekannt. Aber so richtig witzig fand Cramer, Moderator der Börsensendung "Mad Money" das nicht, was "diese Clowns, oh, ich meine natürlich Geschäftsleute" da vorgelegt hatten.

Im November 2017 musste Snap bereits angesichts miserabler Geschäftszahlen handeln und entschied sich für eine Radikalkur mit allen Risiken und Chancen. Weil das Nutzerwachstum der Social-Media-Plattform mit dem Fokus auf Bilder und Kamerafilter praktisch zum Erliegen gekommen war, verordnete Vorstandschef Evan Spiegel ein komplettes Neudesign der Smartphone-App, um die Software bedienungsfreundlicher und auch für ältere Nutzer attraktiv zu machen.

Snap galt bis dahin als Spielwiese für pubertierende Teenager, die sich gegenseitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...