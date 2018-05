Anlässlich seines 100. Todestags feiert Österreich den Maler Egon Schiele. Sein Geburtsort Tulln zeigt jetzt das Privatleben des Künstlers.

Mit leuchtenden Augen sitzt die amerikanische Kunsthistorikerin Alessandra Comini im ersten Stock eines Häuschens an der Donau. Zum Stehen hat die gebürtige Texanerin mittlerweile wegen ihres Alters keine Kraft mehr. Doch ihre Sprachkraft ist der Wissenschaftlerin geblieben. "Ich sah die ersten Bilder von Egon Schiele an der Universität von California in Berkeley. Vom ersten Moment war ich verzaubert", berichtet Comini in breitem Amerikanisch. Schiele machte zu Beginn des 20. Jahrhunderts von sich reden, weil er den menschlichen Körper vollkommen schonungslos und ohne Tabus darstellte. Damit provoziert er die Menschen bis heute.

Dieser Zauber sollte für den berühmten Vertreter der Wiener Moderne Folgen haben. Denn Comini machte sich 1956 als junge Studentin auf den Weg nach Wien. Im Namen der Albertina erforschte sie später den privaten Egon Schiele. Comini sprach mit der Familie und Freunden. Die ausführlichen Gespräche nahm sie auf Tonband auf. Damit schuf sie die Grundlage für einen neuen Blick auf Egon Schiele, nämlich den ganz privaten Künstler.

Ein malerisches Häuschen in dem einstigen Römerstädtchen Tulln, westlich von Wien und mit dem Auto in 40 Minuten zu erreichen, bildet die Hülle für den neuen Blick auf den Jahrhundertkünstler. Das für 330.000 Euro neu geschaffene Egon-Schiele-Museum zeigt nur wenige Bilder. Die Besten sind ohnehin im Wiener Leopold-Museum zu sehen.

Die kleine Sammlung führt ...

