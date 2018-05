Sao Paulo (ots/PRNewswire) - G5|Evercore und Pinheiro Neto Advogados möchten bekanntgeben, dass die Telefonkonferenz, die ursprünglich für den 2. Mai 2018 geplant war, hiermit bis auf Weiteres verschoben wird.



Falls Sie Materialien für die Telefonkonferenz angefordert haben, werden Sie diese in Kürze erhalten, und die Teams von G5|Evercore und Pinheiro Neto sind stets bereit, Fragen zu beantworten, die Anleihegläubiger in der Zwischenzeit haben könnten.



Wenn Sie sonstige Anfragen im Hinblick auf die derzeitige Situation haben, dann senden Sie bitte eine E-Mail an odebrecht@g5evercore.com



OTS: G5|Evercore newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130490 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130490.rss2



Pressekontakt: (55 11) 3165 9601