"Leipziger Volkszeitung' zu Pressefreiheit:

"Es ist kurios: Aber ausgerechnet US-Präsident Trump, der jeglichen Respekt vor den Institutionen seines Landes vermissen lässt und unabhängige Beobachter als Verräter diffamiert, verhilft dem Journalismus im Land zu neuer Blüte. Nicht nur die "New York Times" und die "Washington Post" stocken ihre Redaktionen deutlich auf, auch kleinere Zeitungen gewinnen an Auflage und setzen den Washingtoner Politikbetrieb mit hartnäckig recherchierten Geschichten kräftig unter Druck. Viel Feind', viel Ehr': Gerade unter dem 45. Präsidenten wächst in den USA wieder das Ansehen der Journalisten."/yyzz/DP/he

AXC0006 2018-05-03/05:35