Vor dem Hintergrund des sich abschwächenden Wirtschaftswachstums in Europa stellt die EU-Kommission am Donnerstag (11.00 Uhr) ihre neue Konjunkturprognose vor. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici wird dabei unter anderem auf die erwartete Entwicklung der Wirtschaftsleistung in der Eurozone und in der gesamten EU eingehen.

Zum Jahresbeginn hatte sich das Wirtschaftswachstum im gemeinsamen Währungsgebiet etwas abgekühlt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im ersten Quartal dem Statistikamt Eurostat zufolge um 0,4 Prozent.

Im Schlussquartal 2017 hatte die Wirtschaft im Euroraum noch um 0,7 Prozent zugelegt. Laut Experten belastete unter anderem das schlechte Wetter im März etwa die Bauproduktion. Auch die Aufwertung des Euro spielte demnach eine Rolle. Steigt sein Wert gegenüber ausländischen Währungen, werden Europas Exporte außerhalb der Eurozone teurer./asa/DP/stw

