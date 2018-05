Nach fünfmonatigem Probebetrieb wird an diesem Donnerstag (ab 10.00 Uhr) das "Testfeld Autonomes Fahren Baden-Württemberg" eröffnet. Beim Start in Karlsruhe sind auch Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und der für Digitalisierung zuständige Innenminister Thomas Strobl (CDU) dabei. Das Testfeld soll an ausgewählten Strecken zwischen Karlsruhe, Bruchsal und Heilbronn die Möglichkeiten von fahrerlosen Autos ausloten.

Im Vergleich zu anderen Projekten - etwa in Braunschweig, an der Autobahn 9 in Bayern oder im Saarland - umfasst das baden-württembergische Projekt alle Arten von öffentlichen Straßen, von der Autobahn über die Landstraße bis hin zur städtischen Hauptverkehrsachse und Wohnstraße. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sollen hier ihre Systeme und Geschäftsmodelle für den künftigen Milliardenmarkt erproben können./skf/DP/stw

