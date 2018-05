Johannes Hoffmann war kein Mensch mit besonders beeindruckender Ausstrahlungskraft, kommentierte einst Erich Krämer, Unternehmensberater und ehemaliger Wegbegleiter Hoffmanns. Was an ihm vor allem auffiel, wären sein unermüdlicher Fleiß, seine Redlichkeit, seine Kraft zum Zusammenfügen, sein Drang, Fachwissen zu sammeln und weiterzugeben, gewesen. Alles auf der Basis guter Gemeinschaftsarbeit, die er unter das Motto "Keiner weiß so viel wie wir alle zusammen" stellte und für die er zahlreiche Experten des Verpackungswesens immer wieder zu begeistern verstand.

Der am 4. September 1904 geborene Hoffmann studierte an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin und legte das Diplomexamen in der Fachsparte Landmaschinenbau ab. Danach war er zunächst von 1926 bis 1929 als Leiter des Maschineneinsatzes in einem Betrieb von 2.500 Hektar tätig. Zwei Jahre Forschungsarbeiten auf landwirtschaftlich-technischem Gebiet beim damaligen Reichskuratorium für Technik in der Landwirtschaft folgten. Eine dann im Auftrag dieses RKTL übernommene Forschungsaufgabe über Möglichkeiten des Stahleinsatzes in der Landwirtschaft führte zum Eintritt Hoffmanns beim Stahlwerksverband. Hier war er zunächst als Referent ...

