Unveröffentlichte Zahlen zeigen: Die Berater von McKinsey verdienen Millionen am Verwaltungschaos in der Asylbehörde BAMF. Nicht alle Aufträge wurden öffentlich ausgeschrieben.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist im Herbst 2015 in größter Not. Binnen weniger Wochen sind Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, viele ohne Papiere - und fast alle mit Anspruch auf ein Asylverfahren. Doch die Behörde ist bereits mit rund 300 000 Asylanträgen in Verzug. Sie hat zu wenige Mitarbeiter und zu komplizierte Strukturen. Es droht das kollektive Chaos.

Für den überfälligen Neustart soll Frank-Jürgen Weise sorgen. Als der langjährige Chef der Bundesagentur für Arbeit im September 2015 sein Büro in der Behörde bezieht, kommt er allerdings nicht allein. Weise bringt ein Beraterheer von McKinsey mit. Das überrascht nicht: Die "Meckies" haben ihn schon bei der Bundesagentur beraten - und am Umbau der latent dysfunktionalen Organisation gut verdient.

So ist es auch beim BAMF. Wenn schnell und umfassend Hilfe gebraucht wird, sind Unternehmensberater meistens nicht weit. Sie versprechen rasche Linderung. Und sind im Zweifel ein praktischer Sündenbock. Wenn etwas schiefläuft, können die Manager sagen: Wir sind unschuldig! McKinsey war's!

Auch Weise, dem der Ruf des erfolgreichen Reformers vorauseilt, braucht damals möglichst schnell Erfolge - genauso wie die Politik, die das BAMF chronisch vernachlässigt hat. Und so verändert sich das BAMF in wenigen Monaten tiefgreifender als viele Unternehmen in einem Jahrzehnt: Zu beobachten ist Disruption in der Amtsstube.

Die Berater stellen die Behörde seit nunmehr zweieinhalb Jahren auf den Kopf. Und werden es wohl auch noch zweieinhalb weitere Jahre tun. Für McKinsey lohnt es sich. Wie eine Anfrage der Linken im Bundestag ergab, wird die Firma bis Ende 2020 bis zu 47 Millionen Euro an der Flüchtlingskrise und ihren Folgen verdienen.

Dass McKinsey in der Regel ordentliche Honorare von ein paar Tausend Euro pro Tag und Mitarbeiter in Rechnung stellt, ist bekannt. Gute Beratung, so das Argument, habe eben ihren Preis. Fraglich ist im Falle des BAMF allerdings, ob all die Millionen, die geflossen sind, wirklich immer gut investiertes Geld waren. Nicht wenige, die das BAMF gut kennen, haben da inzwischen Zweifel.

Dass die Kritik auch B-Noten enthält, also Sätze wie: "Die McKinsey-Leute sehen aus wie geklont und grüßen nicht einmal" oder "Anfangs sind die aufgetreten, als wären sie unsere Vorgesetzten" - geschenkt. Wenn irgendwo umgebaut wird, gibt es Verlierer und entsprechende Widerstände. Gewichtiger ist die inhaltliche Kritik. Die Qualität der Beratung sei eher bescheiden, und in einigen Bereichen sei es sogar fraglich, ob sie mit rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbar sei, so die harsche Kritik. McKinsey verbreite häufig mehr Schein als Sein.

Was die Kritiker ins Feld führen: Noch immer sind Hunderttausende Asylverfahren vor Verwaltungsgerichten anhängig, von denen zuletzt mehr als 40 Prozent zugunsten der Asylbewerber ausgingen. Entsprechend urteilt ein Insider: "Mein Eindruck ist, dass im BAMF nicht stets juristisch saubere Entscheidungen im Vordergrund stehen, sondern häufig die Produktion von möglichst vielen Bescheiden in möglichst kurzer Zeit."

McKinsey teilt auf Anfrage mit, dass "alle Empfehlungen vom BAMF in Zusammenarbeit mit Vertretern des Bundes, der Bundesländer und mit Unterstützung durch McKinsey erarbeitet" wurden ...

