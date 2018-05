Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STEUEROASEN - Steueroasen wie die Britischen Jungferninseln sind beliebte Geldverstecke. Auf Gewinne und Einkommen fallen keine Abgaben an. Und wer es diskret mag, für den spinnen Anwaltskanzleien ein Geflecht von Briefkastenfirmen. So bleibt der Eigentümer der Schätze im Dunkeln. Doch das wird bald schwieriger: Schon in zweieinhalb Jahren werden wichtige Steuerparadiese offener über Besitzverhältnisse informieren, als es etwa in Deutschland der Fall ist. Denn die britische Regierung zwingt die 14 Überseegebiete des Königreichs, bis Ende 2020 für alle einsehbare Register aufzubauen, bei denen Unternehmen Angaben über die Eigner hinterlegen. EU-Staaten haben solche Register der wirtschaftlich Berechtigten schon bis 2017 einführen müssen; das sah die Geldwäscherichtlinie Brüssels vor. (SZ S. 17/FAZ S. 19)

POLIZEI - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat seine Pläne verteidigt, die Befugnisse der Polizei in Bayern deutlich auszuweiten. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung warf er Kritikern vor, gezielt falsche Informationen zu verbreiten und eine "Gespensterdebatte" zu führen. (SZ S. 5)

INVESTITIONEN - "Dass Bundesfinanzminister Scholz die Investitionen in 2021 und 2022 deutlich sinken lassen will, bedarf einer Korrektur", sagte Eckhardt Rehberg, haushaltspolitischer Sprecher der Union. Scholz hat einen Fehler gemacht, der weniger in seinem Etat steckt, als in der Art, in der dieser kommuniziert wird. Aus den Papieren des Bundesfinanzministeriums geht tatsächlich hervor, dass die Investitionen von knapp 38 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf gut 33 Milliarden Euro am Ende des Planungszeitraums 2022 sinken werden. Was das Finanzministerium - zum eigenen Nachteil - in den Fußnoten versteckt hat: Ein Teil dieser Entwicklung geht auf die neu geregelten Bund-Länder-Finanzbeziehungen zurück, die nun stärkere Investitionen durch die Bundesländer vorsehen. Dass der Bund weitere Milliarden für regionale Strukturpolitik und den Digitalfonds plant, geht unter. (Welt S. 9)

WEHRETAT - SPD-Chefin Andrea Nahles hat die Kritik von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) gegen eine unzureichende Finanzausstattung ihres Ressorts zurückgewiesen. "Die Ausgaben für die technische Ausrüstung der Bundeswehr steigen", sagte Nahles. Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels, habe zu Recht auf viele unbesetzte Stellen in der Truppe und Defizite in deren Ausrüstung hingewiesen. Darauf habe Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) angemessen reagiert. "Bestmögliche Ausrüstung heißt aber nicht höchstmögliche Aufrüstung", betonte Nahles. (Neue Osnabrücker Zeitung)

May 03, 2018

