ASMALLWORLD AG: ASMALLWORLD (ASWN) lanciert die weltweit exklusivsten Reisemitgliedschaften EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Produkteinführung ASMALLWORLD AG: ASMALLWORLD (ASWN) lanciert die weltweit exklusivsten Reisemitgliedschaften 03.05.2018 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (ASWN) lanciert die weltweit exklusivsten Reisemitgliedschaften Zürich, 03.05.2018 - Die ASMALLWORLD AG hat heute zwei neue Mitgliedschaften eingeführt: Signature und Prestige, die ultimativen Mitgliedschaften für den anspruchsvollen Reisenden. Beide Mitgliedschaften bieten Mitgliedern exklusive Reiseprivilegien bei Hotels, Autovermietungen und Fluggesellschaften, sowie unlimitierten Zugang zu Flughafen Lounges und Nachtclubs. Mitglieder erhalten mit ihrer Mitgliedschaft auch bis zu 1,000,000 Meilen von Etihad Guest oder 250,000 Meilen von Miles & More, welche für Flugbuchungen eingesetzt werden können. Die Signature Mitgliedschaft kostet eine Jahresgebühr von 19,950 Euro und die Prestige-Mitgliedschaft 5,200 Euro. Die Signature-Mitgliedschaft ist nur auf Einladung erhältlich. Einzigartige Mitgliedschaften werden in Zusammenarbeit mit starken internationalen Partnern angeboten ASMALLWORLD arbeitet für diese neuen Mitgliedschaften mit starken internationalen Partnern zusammen, was es ermöglicht Mitgliedern exklusive Reise-Privilegien anzubieten. Ziel der Mitgliedschaften ist es, dass alle essentiellen Reisebedürfnisse abgedeckt werden und Mitgliedern das Reisen mit Stil und Komfort ermöglicht wird. Zu den Partnern für diese exklusiven Mitgliedschaften gehören unter anderem Miles & More, das Meilenprogramm der Lufthansa-Gruppe, Etihad Guest und Starwood Preferred Guest. Signature-Mitglieder erhalten die ultimativen Reise-Privilegien: - 1,000,000 Meilen von Etihad Guest, welche für Flüge eigesetzt werden können - Etihad Guest Gold-Status, plus ein kostenloser Gold-Status für eine weitere Person - Premium-Mitgliedschaft bei The World's Finest Clubs, welche exklusiven VIP-Zugang zu über 200 Clubs und Bars auf der ganzen Welt gewährt - Unbegrenzter Zugang zu über 970 Flughafen-Lounges mit DragonPass - GoldSmith Status bei Mr & Mrs Smith - Discovery Black-Status bei Global Hotel Alliance - Diamond Status bei Sixt - Zugang zu ASMALLWORLD, der weltweit führenden Lifestyle-Community - Bis zum 2. Juli erhalten Mitglieder zusätzlich SPG Platin-Status als Einführungsangebot Die Signature-Mitgliedschaft hat eine Jahresgebühr von 19,950 Euro, zuzüglich einer einmaligen Einführungsgebühr von 2,000 Euro, und ist nur auf Einladung erhältlich. Prestige-Mitglieder erhalten folgende Reise-Privilegien: - 250,000 Meilen von Miles & More oder von Etihad Guest, welche für Flüge eingesetzt werden können (Mitglieder können wählen welches Paket sie bevorzugen) - Etihad Guest Gold Status (in Verbindung mit Etihad Guest Meilen) - Premium-Mitgliedschaft bei The World's Finest Clubs, welche exklusiven VIP-Zugang zu über 200 Clubs und Bars auf der ganzen Welt gewährt - Unbegrenzter Zugang zu über 970 Flughafen-Lounges mit DragonPass - SilverSmith Status bei Mr & Mrs Smith - Discovery Black-Status bei Global Hotel Alliance - Platinum Status bei SIXT - Zugang zu ASMALLWORLD, der weltweit führenden Lifestyle-Community - Bis zum 2. Juli erhalten Mitglieder zusätzlich SPG Gold-Status als Einführungsangebot Die Prestige-Mitgliedschaft ist gegen eine Jahresgebühr von 5,200 Euro erhältlich. Neue Mitgliedschaften, eine einmalige Kombination von Statusprivilegien und Meilen Die Kombination von Statusprivilegien, Meilen und einer internationalen Community resultieren in einem einzigartigen Angebot für Mitglieder und stärken die Position von ASMALLWORLD als weltweit führende Lifestyle Community. Bei den neuen Signature-Mitgliedschaften kommen Mitglieder nicht nur in den Genuss von einmaligen Statusprivilegien, sondern können ihre 1,000,000 Etihad Guest Meilen auch für bis zu acht internationale Business Class Flüge (hin und zurück) auf dem Etihad Streckennetz einsetzen, zum Beispiel von Frankfurt nach Abh Dhabi. Mitglieder welche die Prestige-Membership mit 250,000 Miles & More Meilen wählen, können ihre Meilen für bis zu zwei internationale Business Class Flüge (hin und zurück) auf den Miles & More Streckennetz einsetzen, zum Beispiel von Zürich nach Los Angeles. Reise-fokussierte Mitgliedschaften sind eine starke Erweiterung des ASMALLWORLD Angebots "Wir haben zwei einzigartige Mitgliedschaften geschaffen, die das Reisen für unsere Mitglieder noch angenehmer und aufregender machen werden", so Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. "Wir freuen uns, für diese einmaligen Mitgliedschaften mit starken Partnern zusammenzuarbeiten, die unseren Mitgliedern ein einmaliges Reiseerlebnis bieten und wir freuen uns darauf, in Zukunft weitere Partner in das Angebot zu integrieren". Die Signature- und Prestige-Mitgliedschaften sind neu die höchsten beiden Optionen von insgesamt vier Mitgliedschaftsstufen. Die bisherige Mitgliedschaft, welche Mitgliedern Zugang zur privaten ASMALLWORLD Community gewährt, wird weiterhin unter dem Namen Access verfügbar sein, mit einer unveränderten Jahresgebühr von 80 Euro. Zusätzlich zur jährlichen Mitgliedschaft, gibt es neu auch die Möglichkeit für eine einmalige Zahlung von 390 Euro eine lebenslange Lifetime-Mitgliedschaft zu erwerben, welche alle Vorzüge der Access Mitgliedschaft auf Lebzeiten sichert. Zusätzliche Medieninformationen finden Sie unter: https://www.asmallworldag.com/downloads. Kontakt: ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 8008 Zürich press@asw.com ASMALLWORLD - share the good life ASMALLWORLD, die weltweit führende Lifestyle Community, ist ein privates soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet. ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können. Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder andern Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und Zusatzdienstleistungen. Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich auch die ASW Travel AG, die für ihre Kunden massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. 