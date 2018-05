Der Lichtkonzern Osram hat im zweiten Quartal operativ weniger verdient als im Vorjahr. Verantwortlich dafür waren schwächere Geschäfte insbesondere in der Spezialbeleuchtung sowie der anhaltend niedrige Umsatz mit der Beleuchtung für Bürogebäude, Fabriken und Straßen in den USA.

Als Konsequenz daraus leitet Osram nun den Verkauf des Leuchten-Servicegeschäfts in den USA ein, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das Geschäft mit Leuchten und Lösungen (LSS) habe keine grundlegende Trendwende verzeichnet, hieß es. Der Bereich fuhr im zweiten Quartal höhere Verluste ein als im Vorjahresvergleich.

Gleichzeitig kündigte das Unternehmen zwei Übernahmen in den USA an. Mit dem Spezialleuchtenanbieter Fluence Bioengineering will Osram sein Spezialbeleuchtungsgeschäft stärken. Fluence entwickelt und vertreibt Leuchten für den Gemüse- und Arzneipflanzenanbau. Mit Vixar will Osram sein Geschäft mit halbleiterbasierter optischer Sicherheitstechnik ausbauen./nas/fba

