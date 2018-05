Continental-Express-Zertifikat mit fixem Kupon bietet 4,55% Zinsen

Das Ergebnis des Autozulieferers Continental wurde wegen des starken Euros und zusätzlicher negativer Währungseffekte stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach der kurzfristig negativen Reaktion des Aktienkurses konnte die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004) den Kursverlust, begünstigt von einem freundlichen Börsenumfeld, wieder aufholen. In den jüngsten Analysen wird die grundsätzlich positive Meinung der Experten, die die Aktie zumeist als haltens- oder kaufenswert einstufen, bekräftigt.

Für Anleger, die mit Hilfe eines halbwegs stabilen Kursverlaufs der Continental-Aktie interessante Renditen erzielen wollen, könnte das aktuell zur Zeichnung angebotene UBS-Express-Zertifikat mit fixen Kupons interessant sein.

4,55% Zinsen pro Jahr und 35% Sicherheitspuffer

Der Schlusskurs der Continental-Aktie vom 25.5.18 wird als Startwert für das Zertifikat fixiert. Bei einem angenommenen Startwert von 227 Euro wird sich ein Nennwert des Zertifikates von 1.000 Euro auf (1.000:227)=4,40529 Continental-Aktien beziehen. Bei 65 Prozent des Startwertes wird die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (28.5.18 bis 25.5.21) aktivierte Barriere liegen.

Unabhängig vom Kursverlauf der Aktie erhalten Anleger an den im Halbjahresabstand angesetzten Zinsterminen (erstmals am 3.12.18) einen fixen Kupon in Höhe von 4,55 Prozent pro Jahr ausbezahlt. Notiert die Aktie an einem der ebenfalls im Halbjahresintervall angesetzten Bewertungstage (erstmals am 26.11.18) auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent und der Zinszahlung in Höhe von 4,55 Prozent pro Jahr vorzeitig zurückbezahlt. Die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt im Fall der vorzeitigen Rückzahlung.

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (25.5.21), dann wird die Rückzahlung mit 100 Prozent erfolgen, wenn die Aktie während des gesamten Beobachtungszeitraumes niemals die Barriere berührt oder unterschritten hat, oder wenn sich der Aktienkurs nach der Barriereberührung am Bewertungstag wieder oberhalb des Startwertes befindet. Notiert die Aktie nach der Barriereberührung am Ende unterhalb des Startwertes, dann erhalten Anleger für jeden Nominalwert von 1.000 Euro 4 Continental-Aktien zugeteilt. Der Gegenwert des Bruchstückanteils von 0,40529 Aktien wird Anlegern gutgeschrieben.

Das UBS-Express-Zertifikat mit fixem Kupon auf die Continental-Aktie, maximale Laufzeit bis 1.6.21, ISIN: DE000UBS2SK8, kann noch bis 25.5.18 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Zertifikat ermöglicht in maximal 3 Jahren bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der Continental-Aktie die Chance auf einen Jahresbruttoertrag von 4,55 Prozent.

Quelle: zertifikatereport.de