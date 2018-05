Von Drew FitzGerald und Austen Hufford

NEW YORK (Dow Jones)--Der Konzernchef von Sprint, Marcelo Claure, zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück, um bei der geplanten Fusion mit T-Mobile US das Prozedere mit den Genehmigungsbehörden zu überwachen. Claure wird Executive Chairman von Sprint und zugleich COO bei dem japanischen Hauptaktionär Softbank. Sprint-Finanzchef Michel Combes, der erst im Januar seinen Posten übernahm, wird neuer CEO des Mobilfunkanbieters.

Sprint erklärte, die Personalveränderungen würden zum Monatsende wirksam. Man suche jetzt nach einem neuen Finanzchef.

Am Wochenende hatte die Deutsche Telekom angekündigt, T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint zu fusionieren. Das zusammengeschlossene Unternehmen soll auch künftig von der Telekom kontrolliert und konsolidiert werden. Wenn der 26 Milliarden Dollar schwere Deal zustande kommt, würden sich die Kräfteverhältnisse in der US-Mobilfunkbranche komplett verändern.

