AEVIS VICTORIA SA - Generalversammlung vom 24. Mai 2018 EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Generalversammlung AEVIS VICTORIA SA - Generalversammlung vom 24. Mai 2018 03.05.2018 / 07:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemitteilung Freiburg, 3. Mai 2018 AEVIS VICTORIA SA - Generalversammlung vom 24. Mai 2018 AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) wird die ordentliche Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2017 am Donnerstag, 24. Mai 2018, um 15:00 Uhr, im Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken durchführen. Neben den üblichen Traktanden schlägt der Verwaltungsrat den Aktionären im Einklang mit der langfristigen Ausschüttungspolitik vor, CHF 0.55 je Aktie aus Kapitaleinlagereserven auszuschütten, zahlbar am 2. Juli 2018. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung zudem die individuelle Wiederwahl, für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, von Christian Wenger, Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine Kohler und Dr. Cédric A. George vor. Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Christian Wenger zum Präsidenten des Verwaltungsrats sowie die Wiederwahl der Herren Cédric A. George und Antoine Kohler als Mitglieder des Vergütungsausschusses sowie von Herrn Jacques-Daniel Noverraz als unabhängigem Stimmrechtsvertreter vor. Zudem schlägt der Verwaltungsrat das Treuhandbüro Berney & Associés SA als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018 vor. Die vollständige Traktandenliste der Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2017 kann mit dem nachstehenden Link eingesehen werden: http://www.aevis.com/aevis/pdf/AEVIS_AGO_2018.pdf Für weitere Informationen: AEVIS VICTORIA SA Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32 Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie in die medizinische Betreuung und in Lifestyle-Dienstleistungen. Die Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus der zweitgrössten Privatklinikgruppe der Schweiz, Swiss Medical Network, aus Victoria-Jungfrau Collection, einer Luxushotelgruppe bestehend aus fünf Häusern, aus der Swiss Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte Gesellschaft, aus Medgate, dem führenden Telemedizinanbieter in der Schweiz und aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert ( www.aevis.com). Ende der Ad-hoc-Mitteilung 681805 03.05.2018 CET/CEST

