Bei Schülerinnen sind diese Berufe allerdings nach dem Schulabschluss häufig nicht erste Wahl. "Das wollen wir ändern", sagt Martin Gasczcyk, Ausbildungsleiter bei Caverion. "Deshalb beteiligen wir uns bereits zum sechsten Mal in Folge an der Aktion." In den Lehrwerkstätten an den Standorten in Deggendorf, Leverkusen und Stuttgart durften die Teilnehmerinnen selber am Computer Gebäudetechnik planen und an Werkstücken arbeiten. "Wir möchten Berührungsängste vor technischen Aufgaben abbauen und eine neue Perspektive auf die Berufswahl bieten." In ...

