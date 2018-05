Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Unter "Moos machen mit Zertis" findet man das grosse PDF zum Zertifikate Award Austria. Wir stellen hier im gabb jene Zertifikate, die unsere 7 Partner "Die Glorreichen Sieben" einreichten, vor und bringen die aktuellen Kurse dazu. Aus der Kategorie "Österreich-Zertifikat des Jahres": Von BNP Paribas war in dieser Kategorie das ATX Open End In- dexzertifikat (ISIN: DE0006871890) nominiert. Im Jahr 2017 gehörte der ATX mit einer Wertsteigerung von über 30,6% zu den besten Aktienmärkten der Welt. Unter den wesentlichen Volkswirtschaften, war der österreichische Aktienmarkt sogar der Beste. Daran konnten Anleger mit dem Indexzertifikat partizipieren. Das Open End Indexzertifikat auf den ATX wurde am 25. Juni 2001...

Den vollständigen Artikel lesen ...