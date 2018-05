Getragen von starken Quartalszahlen vieler Unternehmen konnte der DividendenAdel Eurozone im April knapp 5% zulegen. Ganz oben thront mit einem Plus von 15% ein Unternehmen, bei dem sowohl für die Produkte als auch für die Aktie gilt: Luxuriöse Qualität hat ihren Preis - und zahlt sich aus. Gute Nachrichten gibt es auch von zwei reinrassigen Dividenden-Aristokraten: L'Oréal erklimmt ein Allzeithoch und Unilever schüttet 8% mehr aus als im Vorjahr. Der Beitrag DividendenAdel Eurozone 05/18: Fünf Prozent Plus - Qualität an der Spitze erschien zuerst auf DividendenAdel.

