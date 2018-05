Die SPD müsse ein Linksbündnis anstreben, fordert die Parteilinke. Doch die Grünen stellen dafür Bedingungen, die derzeit kaum erfüllbar sind.

Dem Bundesvorsitzenden der SPD-Jugendorganisation (Jusos), Kevin Kühnert, kann es gar nicht schnell genug gehen. Sobald die Linke im Juni ihre Parteispitze neu bestimmt habe, werde es "höchste Zeit", dass SPD, Linkspartei und Grüne beginnen auf Ebene der Vorstände miteinander ins Gespräch zu kommen - über Einendes, wie auch über Trennendes, schrieb Kühnert in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt.

Kühnerts Vorstoß ist verständlich. Bei der Bundestagswahl wurden die großen Parteien, insbesondere die SPD abgestraft - mit einem historisch schlechten Ergebnis von 20,5 Prozent. Die Rechtspopulisten von der AfD schafften es hingegen gleich zweistellig ins Parlament und haben jetzt sogar die Oppositionsführerschaft inne.

Das schmerzt die Sozialdemokraten in doppelter Hinsicht. Zum einen ist nun amtlich, was sich schon im Wahlkampf abgezeichnet hatte: ein Linksbündnis ist von einer Mehrheit weit entfernt. Und zum anderen trat mit der Bundestagswahl ein, was alle etablierten Parteien unbedingt verhindern wollten: ein Rechtsruck à la AfD.

Deshalb wagt Kühnert auch schon einen Blick auf die nächsten Wahlen - und gibt als Losung aus: "Wer die Alternative von rechts verhindern will, wird dem Veränderungshunger in unserer Gesellschaft eine inhaltlich begründete Alternative von links entgegenstellen müssen." Doch so einfach ist es nicht.

Die Grünen treten bereits auf die Bremse. So stellt der Sprecher des grünen Realo-Flügels, Dieter Janecek, Bedingungen für eine linke Machtoption, die derzeit aber wohl kaum erfüllbar sind.

"Eine moderne führungsstarke Linke müsste sich nicht nur in der Sozialpolitik neu erfinden, sondern sich ohne Wenn und Aber zu einem starken Europa bekennen, ihr Verhältnis zum Freihandel klären und bereit sein, ökologisch radikal zu denken", sagte Janecek dem Handelsblatt.

"Hingegen scheint europafreundliche Politik heute eher mit Teilen der Union als den Linken machbar, und die SPD scheint in der neuen Regierung Ökologie aus ihrem Sprachschatz gestrichen zu haben."

Die Sozialdemokraten sind ohnehin in einer schwierigen Lage. Zwar haben sie gerade erste mit Andrea Nahles eine neue Parteivorsitzende gewählt. Doch die Bundestagsfraktionschefin erhielt nur zwei Drittel der Delegiertenstimmen - ein deutlicher Hinweis für die Zerrissenheit der Partei. Sowas kommt beim Wähler nicht gut an. Die SPD steckt denn auch schon länger in einem Umfragetief fest.

Um die Partei für Wähler attraktiv zu machen, braucht sie eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...