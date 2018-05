The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0039193450 KOMMUNEKREDIT 08-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0280565562 POLEN 15-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DR0RQD9 COBA MTN EM.1519 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JSX8 DZ BANK IS.A224 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AKD4 UC-HVB PF 1811 BD00 BON EUR N

CA XFRA US219350BA25 CORNING 15/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US237194AH88 DARDEN REST.INC. 2037 BD01 BON USD N

CA XFRA USU1492DAC57 CBS CORP. 17/28 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA DE000NLB8CE8 NORDLB IS.S.1757 BD02 BON EUR N

CA XFRA US036752AH62 ANTHEM 18/48 BD02 BON USD N

CA I5CG XFRA XS0360090046 INST.CRED.OFIC. 08/18 FLR BD02 BON USD N

CA OICA XFRA XS0974154550 OCI 13/18 CV BD02 BON EUR N

CA JA3A XFRA XS1084944096 JARDEN 14/21 REGS BD02 BON EUR N

CA IQX XFRA GB0009619924 IQE PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR N