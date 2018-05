The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0409938120 MUENCH.HYP.BK.IS.1786SF BD01 BON CHF N

CA XFRA CH0411478099 BEKB AG/BCBE SA 18-27 BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000DK0JR73 DEKA MTN SERIE 7607 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2U97 NORDLB FESTZINS.ANL 23/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2UW5 NORDLB FESTZINSANL.20/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2UZ8 NORDLB 2 PH.BD. 17/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US14040HBZ73 CAPITAL ONE FINL 18/25 BD02 BON USD N

CA XFRA US912796QC69 US TREASURY BILL 04/25/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128284J61 US TREASURY 2020 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1806368897 SCENTRE GP TR.1/2 18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1814546013 TELE COLUMBUS NTS 18/25 BD02 BON EUR N

CA GG2 XFRA AU0000009243 ORMINEX LTD EQ00 EQU EUR N

CA BCD1 XFRA CA09204B2093 BLACK DRAGON GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 1UB XFRA CA19243C1005 COGNETIVITY NEUROC. LTD EQ00 EQU EUR N

CA 98AA XFRA CA22905X1078 CRYPTANITE BLOCKCH.TECHS EQ00 EQU EUR N

CA 8EC XFRA CA29246V1040 EMPOWER CLINICS INC EQ00 EQU EUR N

CA 2OG XFRA CA38153W2031 GOLDSTAR MINERALS NEW EQ00 EQU EUR N

CA 29Q XFRA CA5595951032 MAGNOLIA COLOMBIA EQ00 EQU EUR N

CA S5GN XFRA CA61186P2017 MONTAN MINING CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 4NP XFRA CA6481201037 NEW POINT EXPLORA EQ00 EQU EUR N

CA IGYB XFRA DE000A2LQ2L3 INNOGY SE Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y

CA XMYX XFRA DE000A2LQ7F4 MYBET HOLDING SE NA JGE EQ00 EQU EUR Y

CA WMIN XFRA IE00BDFBTQ78 VANECK VECT.GLOB.MINING A EQ00 EQU EUR Y

CA XD9E XFRA IE00BG04M077 X(IE) - MSCI USA 2CEOHD EQ00 EQU EUR Y