Die britische Investmentbank Barclays hat Telefonica Deutschland von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 4,10 auf 4,70 Euro angehoben. Die Maßnahmen der Netzwerk- und Markenintegration sollten sich in den kommenden zwölf Monaten auszahlen, einhergehend mit einer allmählichen Umsatzerholung, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/zb

Datum der Analyse: 03.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1J5RX9

AXC0066 2018-05-03/07:24