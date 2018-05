Zürich - Sunrise hat im ersten Quartal zwar mehr umgesetzt, aber operativ leicht weniger verdient. Der Umsatz stieg um 6,3 Prozent auf 458 Millionen Franken. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) sank indes um 1,9 Prozent auf 140 Millionen Franken. Grund für den Rückgang sind höhere Servicekosten fürs Handynetz, nachdem Sunrise über 2200 Sendemasten verkauft hatte.

Dafür gelang unter dem Strich ein Gewinnsprung, wie Sunrise am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Der zweitgrösste Telekomkonzern der Schweiz erzielte in den ersten drei Monaten einen Reingewinn von 17 Millionen Franken. Das sind knapp 30 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Dieses Plus sei vor allem geringeren Abschreibungen und Finanzaufwendungen zu verdanken.

