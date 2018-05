Medienmitteilung

Phoenix Mecano strafft Produktsortiment der Sparte ELCOM/EMS:

Veräusserung der Anteile an Wijdeven Inductive Solutions BV

Stein am Rhein/Kloten, 3. Mai 2018. Die Phoenix Mecano-Gruppe, führend in Herstellung und Vertrieb von technischen Komponenten für die Industrie, veräussert mit Wirkung zum 31. Mai 2018 sämtliche Anteile an der Wijdeven Inductive Solutions BV, Niederlande.

Die Veräusserung erfolgt im Zuge der Straffung des Produktsortimentes der Sparte ELCOM/EMS. Für das Unternehmen konnte ein industrieller Käufer gefunden werden, der Wijdeven interessante Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bietet. Wijdeven erzielte in 2017 einen Umsatz von etwas mehr als € 5 Mio.

Aus der Transaktion resultiert ein Buchgewinn im tiefen einstelligen Millionenbereich, der sich wesentlich aus der Wiedereinbringung von akquisitionsbedingten Aufwendungen ergibt. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

