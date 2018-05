Seit zwei Wochen fällt die europäische Gemeinschaftswährung gegenüber dem Dollar. Warum es sogar noch weiter abwärts gehen könnte.

Die mauen Nachrichten reißen seit Tagen nicht ab. Egal ob Inflation, Konjunkturklima oder Wirtschaftswachstum - Europas Volkswirtschaften kommen kaum vom Fleck. Die jüngsten Daten des Statistikamtes Eurostat weisen für die Euro-Zone im ersten Quartal 2018 ein BIP-Wachstum von gerade einmal 0,4 Prozent aus. Im Vorjahr waren es noch 0,7 Prozent.

Die mäßigen Wachstumsdaten lassen einerseits Sorgen vor einer Konjunkturabkühlung entstehen: Der Ifo-Geschäftsklimaindex, der die Erwartungen der deutschen Wirtschaft misst, ist im April zum fünften Mal in Folge gefallen. Andererseits ziehen die Daten den Euro in Mitleidenschaft. Seit Mitte April hat die europäische Gemeinschaftswährung im Vergleich zu ihrem US-Pendant vier Cent abgegeben. Zuletzt fiel der Wechselkurs unter 1,20 Dollar je Euro. Damit ist der Euro so schwach wie seit Anfang des Jahres nicht mehr.

Obwohl von der Europäischen Zentralbank noch in diesem Jahr der Rückzug aus der ultralockeren Geldpolitik erwartet wird, gibt es von dieser Seite kaum stützende Nachrichten. Bislang kauft die Notenbank noch monatlich Anleihen im Wert von 30 Milliarden Euro. Analysten erwarten, dass das Programm Ende des Jahres ausläuft. Doch auf der jüngsten EZB-Sitzung in der vergangenen Woche verlor EZB-Präsident Mario Draghi kein ...

