Die Londoner Analysefirma Cambridge Analytica sieht sich in dem Datenskandal zu Unrecht von den Medien verunglimpft. Nach dem Verlust Dutzender Kunden bleibe nur noch die Insolvenz. Facebook sucht Distanz.

Die britische Firma im Zentrum des Skandals um die Nutzung privater Daten von Facebook-Nutzern, Cambridge Analytica, meldet nach eigenen Angaben Konkurs an und schließt. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung beschwerte sich das Datenunternehmen über eine "unfaire negative Medienberichterstattung". Es sei für Aktionen "verunglimpft" worden, die legal und allgemein akzeptiert in der Online-Werbung seien.

Cambridge Analytica steht im Mittelpunkt von Ermittlungen um die Sammlung privater Daten von Facebook-Nutzern, mit denen psychologische Profile eines großen Teils der US-Wählerschaft erstellt wurden. Das gelang dem Unternehmen mithilfe einer App, die sich als Persönlichkeitstest präsentierte. Sie sammelte die Daten nicht nur der Teilnehmer, sondern auch von zig Millionen Facebook-Nutzern in deren Freundeslisten.

Cambridge ...

