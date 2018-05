FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MINUS VOR ZAHLEN - Der Dax wird am Donnerstag nach dem starken Vortagsplus mit leichten Verlusten erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,19 Prozent tiefer bei 12 778 Punkte. Am Mittwoch hatte der Dax dank des schwachen Euro und starker Apple -Zahlen 1,51 Prozent auf 12 802,25 Punkte zugelegt und damit den höchsten Stand seit Anfang Februar erreicht. Am Donnerstag stehen erst einmal zahlreiche Unternehmenszahlen im Fokus. So legen vor Börsenstart mit Adidas , Bayer , Fresenius , FMC , Infineon , Vonovia gleich sechs Dax-Werte ihre Zahlen des ersten Quartals vor.

USA: - ZINSANGST - Sorgen vor unerwartet schnell steigenden Zinsen haben die Wall Street am Mittwoch belastet. Auslöser dafür waren Aussagen der US-Notenbank (Fed), wonach sich die Teuerung in den USA nahe an die Zielmarke von 2 Prozent bewegt habe. Auch mittelfristig dürfte sie sich in der Nähe des Inflationsziels bewegen, bei dem die Währungshüter die Stabilität der Preise als gewährleistet ansehen. Der Leitzins bleibt gleichwohl erst einmal in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent.

ASIEN: - VERLUSTE - Asiens Börsen sind den US-Handelsplätzen abwärts gefolgt. In Japan waren die Handelsplätze wegen eines Feiertags geschlossen. In Hongkong notierte der Hang Seng 1,6 Prozent im Minus. In China gab der CSI 300 0,22 Prozent ab.

DAX 12.802,25 1,51%

XDAX 12.768,18 1,61%

EuroSTOXX 50 3.553,79 0,50%

Stoxx50 3.096,56 0,38%

DJIA 23.924,98 -0,72%

S&P 500 2.635,67 -0,72%

NASDAQ 100 6.644,48 -0,56%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,61 -0,13%

Bund-Future Settlement 158,59 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1986 0,29%

USD/Yen 109,65 -0,17%

Euro/Yen 131,44 0,10%

ROHÖL:

Brent (Juni-Lieferung) 75,16 0,72 USD

WTI (Mai-Lieferung) 68,32 -0,50 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0075 2018-05-03/07:38