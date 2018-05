Das Karrierenetzwerk Xing ist zum Jahresauftakt kräftig gewachsen. Von Januar bis März legte der Umsatz aus eigener Kraft - also bereinigt um zwei Zukäufe - zum Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 54 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg bekanntgab.

In den drei Monaten hat Xing gut eine halbe Million neue Mitglieder gewonnen, jetzt liegt die Zahl bei 14 Millionen. Davon bezahlt eine Million für die Mitgliedschaft.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 19 Prozent auf 14,8 Millionen Euro. Unter dem Strich kletterte das Nettoergebnis um ein Viertel auf 6,1 Millionen Euro.

Ende März hatte das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzplus im zweistelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) erwartete der Konzern eine "deutliche Steigerung"./kro/fba

