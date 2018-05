Der Pumpenspezialist Pfeiffer Vacuum ist mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnplus ins neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal erzielte der Konzern einen Umsatz von 170,4 Millionen Euro und damit fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Donnerstag in Asslar mitteilte. Der Betriebsgewinn legte um 30 Prozent auf 27,5 Millionen Euro zu. Unter dem Strich stand ein Überschuss von fast 19,8 Millionen Euro, gut ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit übertraf das Unternehmen durchweg die Erwartungen von Analysten.

"Das Jahr 2018 hat im Hinblick auf die Entwicklung von Umsatz und Auftragseingang stark begonnen", schreibt Pfeiffer im Quartalsbericht. Mit 194 Millionen Euro lag der Auftragseingang fast ein Drittel höher als ein Jahr zuvor. Allerdings sei die Geschäftsentwicklung für die zweite Jahreshälfte noch nicht gut einzuschätzen. Dennoch peilt der Vorstand für 2018 weiterhin deutliche Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis an. Eine genauere Prognose will die Gesellschaft bei der Hauptversammlung am 23. Mai abgeben./stw/jha/

ISIN DE0006916604

AXC0080 2018-05-03/07:55