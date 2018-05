Liestal - Das vom Bundesrat im Rahmen eines Ende März präsentierten Programms gegen Kostenwachstum im Gesundheitswesen geforderte Referenzpreissystem stösst auf breiten Widerstand unter Experten.

Selbst der Präsident des Krankenkassenverbands santésuisse Heinz Brand äusserte im BLICK vom 17. April grosse Zweifel bezüglich der Wirksamkeit der vorgeschlagenen Massnahmen und bezweifelt, ob diese wirklich Kosten sparen würden: «Was bringen Globalbudgets, Referenzpreise, bessere Rechnungskontrollen konkret? Niemand weiss es.» Zudem hätten alle Massnahmen einen unglaublich langen «Bremsweg»: «Es wird dauern, bis sie überhaupt wirken. Und diese Zeit haben wir nicht mehr.»

Neben dem Wegfall der Wahlfreiheit und Beeinträchtigung der Compliance warnt Intergenerika bei Einführung von Referenzpreisen vor allem auch vor der Gefahr von Engpässen in der Medikamentenversorgung. Diese Versorgungsproblematik diskutierten Gesundheitsexperten - von Mitgliedern der Schweizerischen Gesundheitskommission über Konsumentenvertreter und Krankenkassen bis hin zu Vertretern der Generika-Industrie - an einer von von Academy on Health Care Policy organisierten Sonderveranstaltung vom 25. April 2018 in Bern, an der auch Vergleiche zum deutschen Markt herangezogen wurden.

Breite Ablehnung eines Referenzpreissystems

In Einzelstatements bezogen führende Gesundheitsexperten nach dem offiziellen Programm Stellung zur Referenzpreisthematik. Spitalapothekerin Dr. Ursula Schmid hob die Unterschiede des schweizerischen mit dem deutschen Markt hervor. Bei der Einführung eines Referenzpreissystems sieht sie die Gefahr, dass immer mehr Anbieter aus dem Markt verschwinden würden. Insbesondere bei aufwändigen Spitalpräparaten würde der Markt nicht mehr spielen ...

