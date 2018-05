Die Musik spielt immer leiser - das hat die Wall Street gestern nach anfänglicher Euphorie nach der Fed-Sitzung realisiert (während der Dax noch in der besten aller Welten lebt). Die Fed war gestern hawkish in Sachen Inflation, dovish dagegen in Sachen Wirtschaftswachstum und hat mit dem Begriff ...

