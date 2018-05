Das führende globale professionelle Dienstleistungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) gibt die offizielle Schaffung seines Serviceangebots "A&M Global Transaction Analytics" (GTA) bekannt. Unter der globalen Leitung von Steven Lee, einem Managing Director von A&M innerhalb der Global Transaction Advisory Group, wird sich der Bereich GTA weltweit auf die Entwicklung, Anwendung und Implementierung von Datenanalysen konzentrieren, um die Buy-Side- und Sell-Side-Transaktionen sowie die Kapitalmarktaktivitäten von Kunden zu verbessern.

Als Reaktion auf die wachsende Marktnachfrage nach mehr unternehmerischen Erkenntnissen, die in den Due-Diligence-Prozess eingebettet sind, investiert die Global Transaction Advisory Group von A&M massiv in fortschrittliche Technologien und Ressourcen weltweit. Zu den GTA-Investitionen von A&M gehören die Stärkung des "Center of Excellence"-Teams des Unternehmens in Mumbai und die Erweiterung der Ressourcen in den USA, Lateinamerika, Europa, Indien und Asien.

"Die Datenanalytik ist ein wesentlicher Bestandteil der Zukunft der Due Diligence und des Transaktionsberatungsprozesses", kommentierte Paul Aversano, Globaler Leiter der Transaction Advisory Group. "Die stetige Weiterentwicklung und Bereitstellung dieser Services unter der Führung von Steven ist entscheidend für das allgemeine Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit von A&M im Markt. Die Erkenntnisse von GTA in Kombination mit dem betrieblichen Hintergrund von A&M werden den Wert maximieren und die Performance der zugrunde liegenden Vermögenswerte unserer Kunden verbessern."

Herr Lee verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Beratung von Kunden in Bezug auf das Gewinnen von Erkenntnissen durch Ausnutzung finanzieller und operativer Geschäftsdaten. Er berät Private-Equity-Firmen und andere strategische Käufer und Verkäufer bei der Anwendung von Datenanalysen und metrischer Transparenz, um Investitionsentscheidungen und Performance-Steigerungen zu unterstützen. Darüber hinaus hat Herr Lee, der sechs Jahre in London gelebt und gearbeitet hat, bedeutende internationale Erfahrung in einer Vielzahl von Branchen auf der ganzen Welt gesammelt.

"Unser GTA-Angebot bei A&M wird Analysen in die Pre- und Post-Deal-Beratung integrieren, um schnellere und tiefere Einblicke für fundiertere Investitionsentscheidungen zu gewinnen", fügte Lee hinzu. "Zur Identifizierung der wichtigsten Investment-Leistungskennzahlen für unsere Private Equity- und strategischen Kunden nutzen wir die erstklassige operative und detaillierte Due-Diligence-Kompetenz von A&Ms Finanzabteilung."

Vor seiner derzeitigen Tätigkeit bei der Global Transaction Advisory Group von A&M war Herr Lee in der Kanzlei des Unternehmens für globale Streitigkeiten und Ermittlungen tätig. Dort leitete er die Sparte Applied Data Analytics, die Kunden mit investigativer Analytik, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Datenrisikomanagement betreute. Zuvor etablierte er Funktionen bei mehreren mittelständischen Unternehmen und bei einer Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wo er ermittelnde Daten im Zusammenhang mit Betrug, Risikomanagement und Einhaltung von Vorschriften bearbeitete.

"Die internationale Erfahrung von Steven und seine Verbindung zu unserer Kanzlei für globale Streitigkeiten und Ermittlungen wird für den Aufbau des GTA-Angebots von A&M von großem Vorteil sein", sagte Anthony Caporrino, Kanzleileiter von A&Ms Transaction Advisory Group in den USA. "Indem wir dieses Geschäft unter der Leitung von Steven ausrichten, wird es dem Unternehmen möglich sein, das derzeit nicht realisierte Marktpotenzial für diese Dienstleistungen freizusetzen."

