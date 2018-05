Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des Verfassungsgedenktags.

FREITAG: In Japan bleibt die Börse wegen des "Tags des Grüns" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank (Fed) hat ihren Leitzins erwartungsgemäß stabil gehalten bei 1,50 bis 1,75 Prozent. Die Entscheidung fiel einstimmig. Die Fed signalisierte, dass sie auf ihrem Kurs der graduellen Zinserhöhungen bleiben will. In ihrem Begleittext gab es auch keine Hinweise, die geeignet wären, die Markterwartungen für eine Zinserhöhung im Juni zu zerstreuen. Aus dem Text war allerdings die Passage gestrichen, wonach die Fed die Inflation "genau beobachten" wolle. Stattdessen erwartet sie jetzt, dass die "Inflation sich mittelfristig nahe bei dem Ziel von 2 Prozent bewegen wird". Diese etwas falkenhaftere Sprache legt nahe, dass die Fed sich nicht mehr um ein Unterschreiten des Inflationsziels sorgt, aber nicht übermäßig alarmiert ist über eine zu hohe Inflation. Die Risiken bezeichnete sie als "weitgehend ausgewogen". Im März hatten die Währungshüter den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht. Damals hatten die Notenbanker in ihren Projektionen zum künftigen Leitzinspfad im Mittel zwei weitere Zinserhöhungen für dieses Jahr signalisiert; sie waren aber fast gleichmäßig zwischen denen geteilt, die zwei zusätzliche Schritte avisierten und denen, die drei Schritte erwarteten. Insgesamt könnte es also in diesem Jahr sogar zu vier Zinserhöhungen kommen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 5.618 +3% 12 5.447 Betriebsergebnis 709 +11% 10 637 Erg vor Steuern 706 +9% 5 645 Erg nach Steuern 490 +6% 10 462 Erg je Aktie 2,44 +7% 12 2,29

BAYER

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 9.324 -4% 10 9.680 EBITDA bereinigt 2.776 -9% 10 3.054 EBIT bereinigt 2.252 -11% 7 2.529 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.458 -30% 6 2.083 Ergebnis je Aktie 1,71 -13% 7 1,96 Ergebnis je Aktie Core 2,04 -12% 9 2,31

INFINEON

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17/18 ggVj Zahl 2Q16/17 Gesamtumsatz 1.849 +5% 8 1.767 Segmentergebnis 288 -3% 4 296 Ergebnis nach Steuern/Dritten 207 +4% 2 199 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 229 -4% 4 239 Ergebnis je Aktie 0,20 +11% 5 0,18 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,21 -- 4 0,21

COMPUGROUP

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 174 +23% 3 142 EBITDA 43 +43% 3 30 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 12 Ergebnis je Aktie 0,36 +44% 2 0,25

FREENET

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 680 -19% 4 838 EBITDA k.A. -- -- 101 Konzernergebnis 55 +31% 3 42 Ergebnis je Aktie 0,48 +37% 3 0,35

MTU AERO ENGINES

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 1.014 -20% 7 1.261 EBIT bereinigt 165 +5% 8 157 Ergebnis nach Steuern bereinigt 110 -1% 6 111 Ergebnis je Aktie 1,83 -10% 2 2,03

XING

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 53 +26% 2 42 EBITDA 15 +24% 2 12 EBIT k.A. -- -- 9,1 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 5,1 Ergebnis je Aktie 0,92 +1% 2 0,91

Weitere Termine:

07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz für Agenturen;

9:30 Telefon-PK), Bochum

07:00 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München

07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q, Wien

07:05 DE/Hypoport AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Berlin

07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q, Würzburg

07:50 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1Q, Aßlar

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1Q, Oberkirch

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1Q, Baar

08:30 DE/Home24 AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Berlin

10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV, Berlin

10:00 DE/Linde AG, HV, München

10:00 DE/Hugo Boss AG, HV, Stuttgart

10:00 DE/Leoni AG, HV, Nürnberg

10:00 GB/Dialog Semiconductor plc, HV, London

10:30 DE/Hochtief AG, HV, Essen

11:00 DE/Grenke AG, HV, Baden-Baden

12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 1Q, Midland

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta

17:45 FR/Axa SA, Umsatz 1Q, Paris

DIVIDENDENABSCHLAG

Axa 1,26 EUR Unilever 0,3872 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 53,5 zuvor: 51,7 - EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone April (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,4% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vj 11:00 Erzeugerpreise März Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj - US 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,0% gg Vq zuvor: 0,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +3,0% gg Vq zuvor: +2,5% gg Vq 14:30 Handelsbilanz März PROGNOSE: -49,6 Mrd USD zuvor: -57,6 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 209.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 54,0 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 58,2 Punkte zuvor: 58,8 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10.30 ES/Auktion festverzinslicher Anleihen im Gesamtvolumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR, davon 0,05-prozentige Anleihen mit Laufzeit Januar 2021 1,40-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2028 3,45-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2066 Auktion 0,30-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2021 im Volumen von 0,5 bis 1,0 Mrd EUR 10.50 FR/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2026 Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2034 Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2048 im Volumen von 7,5 Mrd bis 8,5 Mrd EUR 11.30 GB/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen (Gilt) mit Laufzeit Juli 2023 im Volumen 3 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.626,10 -0,05 Nikkei-225 Feiertagsbeding kein Handel Schanghai-Comp. 3.075,98 -0,17 DAX 12.802,25 1,51 DAX-Future 12.780,50 1,64 XDAX 12.768,18 1,61 MDAX 26.313,80 1,34 TecDAX 2.693,66 2,59 EuroStoxx50 3.553,79 0,50 Stoxx50 3.096,56 0,38 Dow-Jones 23.924,98 -0,72 S&P-500-Index 2.635,67 -0,72 Nasdaq-Comp. 7.100,90 -0,42 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,61 -20

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,03 Deutschland 10 Jahre 0,58 0,58 0,15 USA 2 Jahre 2,48 2,48 0,59 USA 10 Jahre 2,97 2,97 0,56 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

