DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des Verfassungsgedenktags.

FREITAG: In Japan bleibt die Börse wegen des "Tags des Grüns" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank (Fed) hat ihren Leitzins erwartungsgemäß stabil gehalten bei 1,50 bis 1,75 Prozent. Die Entscheidung fiel einstimmig. Die Fed signalisierte, dass sie auf ihrem Kurs der graduellen Zinserhöhungen bleiben will. In ihrem Begleittext gab es auch keine Hinweise, die geeignet wären, die Markterwartungen für eine Zinserhöhung im Juni zu zerstreuen. Aus dem Text war allerdings die Passage gestrichen, wonach die Fed die Inflation "genau beobachten" wolle. Stattdessen erwartet sie jetzt, dass die "Inflation sich mittelfristig nahe bei dem Ziel von 2 Prozent bewegen wird". Diese etwas falkenhaftere Sprache legt nahe, dass die Fed sich nicht mehr um ein Unterschreiten des Inflationsziels sorgt, aber nicht übermäßig alarmiert ist über eine zu hohe Inflation. Die Risiken bezeichnete sie als "weitgehend ausgewogen". Im März hatten die Währungshüter den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht. Damals hatten die Notenbanker in ihren Projektionen zum künftigen Leitzinspfad im Mittel zwei weitere Zinserhöhungen für dieses Jahr signalisiert; sie waren aber fast gleichmäßig zwischen denen geteilt, die zwei zusätzliche Schritte avisierten und denen, die drei Schritte erwarteten. Insgesamt könnte es also in diesem Jahr sogar zu vier Zinserhöhungen kommen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 5.618 +3% 12 5.447 Betriebsergebnis 709 +11% 10 637 Erg vor Steuern 706 +9% 5 645 Erg nach Steuern 490 +6% 10 462 Erg je Aktie 2,44 +7% 12 2,29

BAYER

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 9.324 -4% 10 9.680 EBITDA bereinigt 2.776 -9% 10 3.054 EBIT bereinigt 2.252 -11% 7 2.529 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.458 -30% 6 2.083 Ergebnis je Aktie 1,71 -13% 7 1,96 Ergebnis je Aktie Core 2,04 -12% 9 2,31

INFINEON

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17/18 ggVj Zahl 2Q16/17 Gesamtumsatz 1.849 +5% 8 1.767 Segmentergebnis 288 -3% 4 296 Ergebnis nach Steuern/Dritten 207 +4% 2 199 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 229 -4% 4 239 Ergebnis je Aktie 0,20 +11% 5 0,18 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,21 -- 4 0,21

COMPUGROUP

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 174 +23% 3 142 EBITDA 43 +43% 3 30 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 12 Ergebnis je Aktie 0,36 +44% 2 0,25

FREENET

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 680 -19% 4 838 EBITDA k.A. -- -- 101 Konzernergebnis 55 +31% 3 42 Ergebnis je Aktie 0,48 +37% 3 0,35

MTU AERO ENGINES

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 1.014 -20% 7 1.261 EBIT bereinigt 165 +5% 8 157 Ergebnis nach Steuern bereinigt 110 -1% 6 111 Ergebnis je Aktie 1,83 -10% 2 2,03

XING

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 53 +26% 2 42 EBITDA 15 +24% 2 12 EBIT k.A. -- -- 9,1 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 5,1 Ergebnis je Aktie 0,92 +1% 2 0,91

Weitere Termine:

07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz für Agenturen;

9:30 Telefon-PK), Bochum

07:00 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München

07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q, Wien

07:05 DE/Hypoport AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Berlin

07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q, Würzburg

07:50 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1Q, Aßlar

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1Q, Oberkirch

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1Q, Baar

08:30 DE/Home24 AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Berlin

10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV, Berlin

10:00 DE/Linde AG, HV, München

10:00 DE/Hugo Boss AG, HV, Stuttgart

10:00 DE/Leoni AG, HV, Nürnberg

10:00 GB/Dialog Semiconductor plc, HV, London

10:30 DE/Hochtief AG, HV, Essen

11:00 DE/Grenke AG, HV, Baden-Baden

12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 1Q, Midland

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta

17:45 FR/Axa SA, Umsatz 1Q, Paris

DIVIDENDENABSCHLAG

Axa 1,26 EUR Unilever 0,3872 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 53,5 zuvor: 51,7 - EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone April (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,4% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vj 11:00 Erzeugerpreise März Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj - US 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,0% gg Vq zuvor: 0,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +3,0% gg Vq zuvor: +2,5% gg Vq 14:30 Handelsbilanz März PROGNOSE: -49,6 Mrd USD zuvor: -57,6 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 209.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 54,0 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 58,2 Punkte zuvor: 58,8 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10.30 ES/Auktion festverzinslicher Anleihen im Gesamtvolumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR, davon 0,05-prozentige Anleihen mit Laufzeit Januar 2021 1,40-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2028 3,45-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2066 Auktion 0,30-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2021 im Volumen von 0,5 bis 1,0 Mrd EUR 10.50 FR/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2026 Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2034 Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2048 im Volumen von 7,5 Mrd bis 8,5 Mrd EUR 11.30 GB/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen (Gilt) mit Laufzeit Juli 2023 im Volumen 3 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.626,10 -0,05 Nikkei-225 Feiertagsbeding kein Handel Schanghai-Comp. 3.075,98 -0,17 DAX 12.802,25 1,51 DAX-Future 12.780,50 1,64 XDAX 12.768,18 1,61 MDAX 26.313,80 1,34 TecDAX 2.693,66 2,59 EuroStoxx50 3.553,79 0,50 Stoxx50 3.096,56 0,38 Dow-Jones 23.924,98 -0,72 S&P-500-Index 2.635,67 -0,72 Nasdaq-Comp. 7.100,90 -0,42 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,61 -20

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,03 Deutschland 10 Jahre 0,58 0,58 0,15 USA 2 Jahre 2,48 2,48 0,59 USA 10 Jahre 2,97 2,97 0,56 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 03, 2018 01:37 ET (05:37 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Etwas fester - Europas Börsen profitierten von der Schwäche des Euro, der unter die Marke von 1,2000 Dollar rutschte. Ferner stützte die Entspannung im Stahl-Handelsstreit zwischen der EU und den USA, nachdem US-Präsident Donald Trump den Europäern einen weiteren Monat Schonfrist gewährt hatte. Für Kursbewegungen sorgte die Bilanzsaison. Novo Nordisk (+4,3 Prozent) überzeugte im ersten Quartal auf der Ertragsseite. Nach anfänglichen Gewinnen schloss die Aktie von Standard Chartered 1 Prozent im Minus. "Ich sehe hier keinen Grund, dass die Konsensschätzung nach den Zahlen nach oben genommen wird", meinte ein Marktteilnehmer. Vivendi stiegen um 3,9 Prozent. Händler führten dies auf die sehr positive Aufnahme einer Unternehmenspräsentation zum geplanten Börsengang von Universal Music Group (UMG) zurück. Automobilwerte gewannen im Schnitt 1,7 Prozent, gestützt vom schwächeren Euro und einem insgesamt überraschend gut ausgefallenen US-Absatz im April. Gute Zahlen von Apple gaben den europäischen Zulieferern und allgemein den Chipwerten Auftrieb: Infineon gewannen 4,5 Prozent, STMicro 4,6 Prozent und die Kurse der Zulieferer Dialog und AMS bis zu 8,7 Prozent. Air France-KLM (+6,4 Prozent) profitierten von Spekulationen, dass die Folgen des Pilotenstreiks weniger gravierend als befürchtet ausfallen dürften.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Mit einem Plus von 4,3 Prozent waren Deutsche Börse zusammen mit Infineon Tagesgewinner im DAX. Das Unternehmen gelte als großer Gewinner der seit Jahresbeginn stark gestiegenen Volatilität an den Aktienmärkten, hieß es. Von "durchwachsen" ausgefallenen Geschäftszahlen sprach ein Marktteilnehmer bei Hugo Boss. So seien die Margen besser als erwartet ausgefallen, die Umsätze auf vergleichbarer Basis aber mit plus 5 Prozent nur im erwarteten Rahmen geblieben. Boss schlossen 0,9 Prozent fester. Aixtron erholten sich von den jüngsten Verlusten und stiegen nach einer Kaufempfehlung der DZ Bank um 6,6 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Eher kleinere Bewegungen verzeichneten die Aktien der Unternehmen, die am Mittwoch nachbörslich Zahlen ausgewiesen hatten. Morphosys tendierten unverändert, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Qiagen gaben um 0,3 Prozent nach, Alstria Office um 0,5 Prozent. Der Gesamtmarkt geriet mit der Wall Street etwas unter Druck.

USA / WALL STREET

Leichter - Der Höhepunkt des Tages war die Zinsentscheidung der US-Notenbank, die für einige nervöse Bewegungen und letztlich eine Abwärtstendenz sorgte. Belastet habe eine falkenhafte Komponente, denn die Währungshüter sehen nun die Inflation mittelfristig nahe beim Ziel von 2 Prozent. Bislang hatte die zurückgebliebene Teuerung der Fed eine geldpolitische Straffung erschwert. Zweites Hauptthema waren die Quartalszahlen von Apple, die positiv überrascht hatten und für eine relative Stärke des Technologiesektors sorgten. Apple legten um 4,5 Prozent zu. Die Clorox-Aktie fiel in Reaktion auf die Zahlen des Herstellers von Reinigungsmitteln um 0,7 Prozent. Für Yum Brands ging es um 7,5 Prozent nach unten. Der Betreiber von Fast-Food-Ketten steigerte im ersten Quartal den Gewinn überraschend deutlich. Mastercard übertraf die Erwartungen, der Kurs stieg um 3 Prozent auf ein Rekordhoch. Nach einer Gewinnwarnung brachen Diebold Nixdorf um gut 16 Prozent ein. Die Quartalszahlen von T-Mobile US kamen zunächst gut an, doch drehte die Aktie nach unten ab und fiel schließlich um 4 Prozent. Möglicherweise hätten Unsicherheiten rund um die geplante Fusion mit Sprint belastet, unkten Marktteilnehmer.

Am Anleihemarkt zeigten sich die Notierungen etwas leichter, belastet von den Fed-Aussagen zur Inflation. Die Rendite zehnjähriger US-Titel legte um 1 Basispunkt zu auf 2,98 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1989 +0,3% 1,1956 1,1968 EUR/JPY 131,38 +0,0% 131,33 131,56 EUR/CHF 1,1952 +0,1% 1,1940 1,1940 GBP/EUR 1,1349 -0,0% 1,1418 1,1369 USD/JPY 109,59 -0,2% 109,84 109,93 GBP/USD 1,3606 +0,2% 1,3577 1,3605 Bitcoin BTC/USD 9.249,88 +0,1% 9.240,63 9.108,21

Am Devisenmarkt ging es im Vorfeld der Entscheidung der US-Notenbank volatil zu, wobei der Dollar übergeordnet Stärke auf breiter Front zeigte. Am Nachmittag europäischer Zeit fiel der Euro deutlicher unter die 1,20er Marke und setzte so seinen jüngsten Schwächekurs fort. Der Dollar ist seit längerem Profiteur der straffen US-Geldpolitik, die sich im Gegensatz zu der der meisten großen Notenbanken befindet. Mit der Fed-Entscheidung geriet der Dollar denn auch nur vorübergehend unter Druck. Letztlich blieb die US-Devise Sieger in dem Gefecht, weil am Markt nach den Fed-Aussagen weiter insgesamt vier Zinserhöhungen im laufenden jahr für möglich gehalten werden. Der Euro sackte auf 1,1938 Dollar ab, den tiefsten Stand seit Januar.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,83 67,93 -0,1% -0,10 +12,9% Brent/ICE 73,12 73,36 -0,3% -0,24 +12,1%

Thema am Ölmarkt war weiter ein möglicher Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran. In diesem Fall dürften neue Sanktionen gegen Teheran zur Folge haben, dass weniger iranisches Öl auf den Markt kommt. Daneben stützten auch Meldungen, dass der IWF Venezuela beschuldigt, keine adäquaten Wirtschaftsdaten geliefert zu haben. "Das ist ein weiterer Sargnagel für die venezolanische Ölindustrie", sagte Marktanalyst Phil Flynn von Price Futures Group. Dagegen gaben die wöchentlichen Daten zu den Lagerbeständen der USA dem Markt einen zwischenzeitlichen Dämpfer, denn sie zeigten einen deutlichen Aufbau. Zum US-Settlement stieg der Preis für die US-Sorte WTI dann um 1 Prozent auf 67,93 Dollar je Fass, später belief sich das Plus auf 0,6 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.309,80 1.305,03 +0,4% +4,77 +0,5% Silber (Spot) 16,42 16,39 +0,2% +0,04 -3,0% Platin (Spot) 897,50 895,00 +0,3% +2,50 -3,4% Kupfer-Future 3,05 3,05 -0,0% -0,00 -8,1%

Gold erholte sich kaum von dem Rücksetzer, den das Edelmetall im Zuge der Dollar-Aufwertung am Dienstag verzeichnet hatte. Der Preis stieg um einen halben Dollar auf gut 1.304 je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

GELDPOLITIK EZB

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hält es für möglich, dass die EZB ihr Kaufprogramm in diesem Jahr beendet und 2019 mit Zinserhöhungen beginnt. "Marktteilnehmer erwarten eine erste Zinsanhebung etwa zur Mitte des Jahres 2019, was mir nicht ganz unrealistisch erscheint", sagte Weidmann bei einer Rede.

HANDELSSTREIT USA/CHINA

Auf chinesische Telekommunikationsfirmen könnten Restriktionen in den USA zukommen. Die Trump-Regierung erwäge, einige Unternehmen am Verkauf von Telekom-Ausrüstung in den USA zu hindern, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Das Weiße Haus begründe dies mit Sorgen um die nationale Sicherheit. Unter den betroffenen Firmen wären Huawei und ZTE, die beiden führenden Hersteller von Telekommunikationsequipment. Sie sind zuletzt immer stärker ins internationale Kreuzfeuer geraten. Die US-Regierung befürchtet, dass Peking über die Hersteller in Telekommunikationsanlagen eindringen und die Kommunikation abhören oder lahmlegen könnte.

DEUTSCHE BÖRSE

Im Rahmen der neuen Strategie sollen rund 300 Stellen wegfallen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf mehrere Konzerninsider. Das entspräche etwa jeder zwanzigsten Stelle. Wie das Handelsblatt weiter berichtet, betrifft der Stellenabbau vor allem die Standorte Deutschland und Luxemburg.

EON - RWE - VATTENFALL

Eon ist bereit, den Wettbewerbern RWE und Vattenfall restliche Atomstrom-Mengen abzunehmen. "Für Gespräche in dieser Hinsicht stehen wir bereit", erklärte die Eon-Nukleartochter Preußen Elektra. Grundsätzlich wolle das Unternehmen seine Kernkraftwerke bis zum letzten möglichen Kalendertag betreiben. Spätestens Ende 2022 müssen die letzten Meiler wegen des Atomausstiegs vom Netz gehen. Ein neuer Gesetzentwurf des Bundesumweltministeriums sieht vor, dass RWE und Vattenfall die überschüssige Strommengen aus ihren AKW an die Wettbewerber ENBW und Eon gegen Bezahlung weiterreichen können sollen.

FRESENIUS

Nachfolgend ein Vergleich der Konsensschätzungen mit den Erstquartalszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Umsatz 8.121 -2,9% 8.112 -3,0% 8.362 EBIT vor Sondereinflüssen 1.054 -13% 1.068 -12% 1.216 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 450 -2% 477 +4% 457 Erg je Stammaktie verwässert 0,79 -5% 0,78 -6% 0,83

Die Jahresziele haben unverändert Bestand, wie Fresenius bereits vor etwas weniger als zwei Wochen bekräftigt hatte.

VONOVIA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 03, 2018 01:37 ET (05:37 GMT)

will das schwedische Immobilienunternehmen Victoria Park AB übernehmen und bietet 38,00 Schwedische Kronen in bar je Victoria-Park-Aktie der Klassen A und B sowie 316,00 Kronen pro Vorzugsaktie. Laut Vonovia bewertet das Angebot das schwedische Unternehmen mit umgerechnet rund 900 Millionen Euro. Der unabhängige Bieterausschuss von Victoria Park empfiehlt den Aktionären, das Angebot anzunehmen. Aktionäre, die insgesamt rund 31,82 Prozent der Aktien und 37,31 Prozent der Stimmrechte halten, hätten sich bereits verpflichtet, das Angebot anzunehmen bzw. haben der Vonovia Acquisition Holding Call-Optionen eingeräumt. Anfang April hatte der US-Investor Starwood Capital den Victoria-Park-Aktionären 34,40 Kronen je A- und B-Aktie sowie 315 Kronen je Vorzugsaktie geboten.

ALSTRIA OFFICE REIT

Der Mietumsatz ist im ersten Quartal um 6,3 Prozent auf 48,3 Millionen Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (FFO) nach Minderheitsanteilen wuchs um 6,6 Prozent auf 29,8 Millionen Euro. Die FFO-Marge lag bei 61,7 nach 61,5 Prozent. Unter dem Strich kam das Unternehmen auf einen Gewinn von 32,4 Millionen Euro, 4,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Prognose für das Gesamtjahr hat Bestand.

OSRAM

hat im zweiten Quartal ein um Sondereffekte bereinigtes EBITDA von 153 Millionen Euro erwirtschaftet, ein Rückgang um 16,4 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die entsprechende Umsatzmarge ging um 2,3 Punkte auf 15,1 Prozent zurück. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 45 Millionen Euro - 43 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen gingen auf 1,01 Milliarden Euro zurück. Aber auch ohne den Wechselkurseffekt zeigte Osram Schwächen. Organisch erreichte das Wachstum nurmehr 1,8 Prozent - nach 3,5 Prozent in den ersten drei Monaten. Vor einer Woche hatte Osram bereits den Finanzmarkt vorgewarnt und dabei auch die Jahresprognose deutlich eingekürzt. So wird das Wachstum um 2,5 Prozentpunkte schwächer erwartet als zunächst geplant, während der operative Gewinn nicht mehr auf Vorjahresniveau, sondern 60 Millionen Euro darunter gesehen wird.

OSRAM

übernimmt Fluence Bioengineering, einen Spezialisten für LED-basierte Pflanzenwachstumssysteme. Einen Preis nannte Osram nicht. Fluence erzielte 2017 mit 95 Mitarbeitern einen Umsatz im mittleren zweistelligen Millionen-Dollar-Bereich. Zudem kauft Osram Vixar, dessen Technologien beispielsweise Sicherheitsanwendungen wie 3D-Gesichtserkennung ermöglichen. 20 Mitarbeiter wechseln mit der Übernahme zu Osram.

RATIONAL

Der Umsatz legte im ersten Quartal um 5 Prozent auf 173,5 Millionen Euro zu. Hier machte sich neben den Wechselkurseffekten auch ein Basiseffekt bemerkbar. Im Vorjahreszeitraum hatte Rational ein Wachstum von 22 Prozent erzielt. Das organische Wachstum lag in der abgelaufenen Berichtsperiode bei 9 Prozent. Das operative Ergebnis sank jedoch um 7 Prozent auf 40,8 Millionen Euro. Damit erreichte Rational eine EBIT-Marge von 23,5 Prozent nach 26,6 Prozent im Vorjahreszeitraum. Im laufenden Jahr rechnet Rational weiterhin mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und einer EBIT-Marge zwischen 26 und 27 Prozent.

MORPHOSYS

Der Konzernumsatz im ersten Quartal belief sich auf 2,8 Millionen Euro nach 11,8 Millionen Euro im Vorjahr. Der erwartete Rückgang sei hauptsächlich auf Sonderfaktoren zurückzuführen, Morphosys nannte den Abschluss der aktiven Partnerschaft mit Novartis, die im November gemäß Vertrag endete. Das EBIT belief sich auf minus 19,0 Millionen nach einem Minus von 14,9 Millionen Euro im Jahr zuvor. Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet MorphoSys weiterhin Konzernumsätze zwischen 20 und 25 Millionen Euro und bestätigte die Prognose für das EBIT von -110 bis -120 Millionen Euro.

QIAGEN

Nachfolgend ein Vergleich der Konsensschätzungen mit den Erstquartalszahlen (in Millionen Dollar, Ergebnis je Aktie in Dollar):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Umsatz 344 +12% 338 +10% 308 Operatives Ergebnis bereinigt 77 +21% 74 +16% 64 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,26 +18% 0,24 +9% 0,22

Für das Gesamtjahr peilt Qiagen unverändert ein um Wechselkursschwankungen bereinigtes Umsatzwachstum von 6 bis 7 Prozent an. Der bereinigte verwässerte Gewinn soll auf 1,31 bis 1,33 Dollar je Aktie steigen.

EUROMICRON

Der Aufsichtsrat hat Jörn Trierweiler mit sofortiger Wirkung in den Vorstand bestellt und ihm die Ressorts Operations, Strategie und IT zugeordnet. Jürgen Hansjosten wird dagegen auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheiden.

SIEMENS HEALTHINEERS

hat im zweiten Quartal operativ deutlich weniger verdient und umgesetzt als vor Jahresfrist. Das Unternehmen bekam erheblichen Gegenwind vom schwachen Dollar zu spüren und musste zusätzlich die Kosten für den Börsengang verdauen. Das operative Ergebnis sank um 89 Millionen auf 457 Millionen Euro. Netto blieben 308 Millionen Gewinn, 3 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz ging um 5 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro zurück. Negative Währungseffekte kosteten 9 Prozentpunkte Wachstum. Auf vergleichbarer Basis wäre der Umsatz in den drei Monaten per Ende März um 4 Prozent gestiegen. Das Medizintechnikunternehmen bekräftigte das Ziel, im laufenden Geschäftsjahr auf vergleichbarer Basis um 3 bis 4 Prozent zu wachsen und dabei eine Umsatzrendite von 17 bis 18 Prozent zu erwirtschaften.

L'OREAL

übernimmt die südkoreanische Nanda, einen Anbieter von Kosmetika und Mode. Das vor allem für seine Make-up-Marke 3CE bekannte Unternehmen setzte den Angaben zufolge 2017 rund 127 Millionen Euro um und beschäftigt nahezu 400 Mitarbeiter. Finanzielle Details nannte L'Oreal nicht.

OMV

hat seinen operativen Gewinn im ersten Quartal gesteigert, unter dem Strich aber weniger verdient. Das um sogenannte CCS-Effekte bereinigte operative Ergebnis vor Sondereffekten stieg um 2 Prozent auf 818 Millionen Euro. Der den Aktionären zuzurechnende CCS-Nettogewinn vor Sondereffekten ging allerdings auf 377 von 502 Millionen Euro zurück. Beim CCS-Ergebnis rechnen die Österreicher die Lagerhaltungsgewinne oder -verluste heraus.

TESLA

Der Verlust hat sich im ersten Quartal auf bereinigter Basis etwas besser als Analysten befürchtet entwickelt, gleichwohl mehr als verdoppelte er sich auf 709,6 Millionen Dollar. Der Umsatz stieg auf 3,41 Milliarden Dollar nach 2,70 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Analysten hatten mit 3,28 Milliarden Dollar gerechnet. Tesla erwartet im dritten und vierten Quartal 2018 einen Gewinn auf GAAP-Basis und einen positiven Cashflow. Die Aktie verlor nachbörslich 4,5 Prozent.

