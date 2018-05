Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwaredienstleister Compugroup hält nach einem soliden Start weiter an seiner Jahresprognose fest. Den Umsatz steigerte das Unternehmen im ersten Quartal um gut ein Sechstel auf 166 Millionen Euro, wie das TecDax -Unternehmen am Donnerstag in Koblenz mitteilte.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte um fast 30 Prozent auf 38,9 Millionen Euro. Unter dem Strich stieg der Gewinn um mehr als ein Drittel auf 17 Millionen Euro.

Compugroup setzt große Stücke auf die Einführung der sogenannten Telematik im Gesundheitswesen, die auch die elektronische Gesundheitskarte beinhaltet. Dafür müssen viele Arztpraxen neue Technik und Software anschaffen, was den Umsatz der Compugroup dieses Jahr auf 700 bis 730 Millionen Euro hieven soll. Am oberen Ende der Bandbreite wäre das ein Plus von rund 25 Prozent. Das operative Ergebnis soll zwischen 175 und 190 Millionen Euro landen - ein Anstieg von bis zu der Hälfte. Lange hat sich der Start des Großprojekts im Gesundheitswesen aber verzögert.

In diesem Jahr haben die Aktien von Compugroup rund 20 Prozent verloren. Insbesondere die im Januar bekanntgegebene Prognose fanden Anleger enttäuschend./men/fba

ISIN DE0005437305

AXC0089 2018-05-03/08:10