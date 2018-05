Von Januar bis März legte der Umsatz aus eigener Kraft - also bereinigt um zwei Zukäufe - zum Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 54 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg bekanntgab. In den drei Monaten hat XING gut eine halbe Million neue Mitglieder gewonnen, jetzt liegt die Zahl bei 14 Millionen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...