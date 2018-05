Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des Verfassungsgedenktags.

FREITAG: In Japan bleibt die Börse wegen des "Tags des Grüns" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank (Fed) hat ihren Leitzins erwartungsgemäß stabil gehalten bei 1,50 bis 1,75 Prozent. Die Entscheidung fiel einstimmig. Die Fed signalisierte, dass sie auf ihrem Kurs der graduellen Zinserhöhungen bleiben will. In ihrem Begleittext gab es auch keine Hinweise, die geeignet wären, die Markterwartungen für eine Zinserhöhung im Juni zu zerstreuen. Aus dem Text war allerdings die Passage gestrichen, wonach die Fed die Inflation "genau beobachten" wolle. Stattdessen erwartet sie jetzt, dass die "Inflation sich mittelfristig nahe bei dem Ziel von 2 Prozent bewegen wird". Diese etwas falkenhaftere Sprache legt nahe, dass die Fed sich nicht mehr um ein Unterschreiten des Inflationsziels sorgt, aber nicht übermäßig alarmiert ist über eine zu hohe Inflation. Die Risiken bezeichnete sie als "weitgehend ausgewogen". Im März hatten die Währungshüter den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht. Damals hatten die Notenbanker in ihren Projektionen zum künftigen Leitzinspfad im Mittel zwei weitere Zinserhöhungen für dieses Jahr signalisiert; sie waren aber fast gleichmäßig zwischen denen geteilt, die zwei zusätzliche Schritte avisierten und denen, die drei Schritte erwarteten. Insgesamt könnte es also in diesem Jahr sogar zu vier Zinserhöhungen kommen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,0% gg Vq zuvor: 0,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +3,0% gg Vq zuvor: +2,5% gg Vq 14:30 Handelsbilanz März PROGNOSE: -49,6 Mrd USD zuvor: -57,6 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 209.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 54,0 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 58,2 Punkte zuvor: 58,8 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.626,10 -0,05% Nikkei-225 FEIERTAG Hang-Seng-Index 30.337,74 -1,26% Kospi 2.491,45 -0,57% Shanghai-Composite 3.088,16 +0,23% S&P/ASX 200 6.100,40 +0,83%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Aktienkurse an den Börsen in Asien am Donnerstag. Belastend wirken vor allem die etwas falkenhafteren Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend, die auch schon die Wall Street im späten Handel ins Minus gedrückt hatten. Den Leitzins hat die Notenbank dagegen in der Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent bestätigt. Auch die Abgaben bei Technologiewerten drücken auf das Sentiment und belasten vor allem die Kurse in Hongkong und Taiwan. In Taiwan belasten die Abgaben der Index-Schwergewichte Taiwan Semiconductor und Hon Hai. Hintergrund sei der avisierte Börsengang des Smartphone-Herstellers Xiaomi, für den bereits einige Investoren Platz in ihren Depots machen würden, heißt es. Der wahrscheinlich größte Börsengang in Hongkong in diesem Jahr könnte nach Aussage von mit der Materie vertrauten Personen schon recht bald über die Bühne gehen. In Sydney geht es für den S&P/ASX-200 dagegen nach oben, nachdem der Index bereits am Vortag auf den höchsten Stand seit zwei Monaten geklettert war. Hier schieben vor allem deutliche Gewinne im Rohstoff-Sektor den Markt an, heißt es.

US-NACHBÖRSE

Für die Tesla-Aktie ging es im nachbörslichen Handel am Mittwoch deutlich nach unten. Der Verlust des US-Elektroautoherstellers las sich im ersten Quartal auf bereinigter Basis etwas besser als von Analysten befürchtet. Allerdings hat er sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Zudem teilte Tesla-Gründer Elon Musk mit, dass der Start des geplanten SUV-Modells Y nicht in den kommenden zwei Jahren erfolgen werde. Zuvor war von Ende 2019 die Rede gewesen. Die Tesla-Aktie reduzierte sich auf nasdaq.com um 4,5 Prozent auf 287,50 Dollar. Die Spotify-Aktie brach nach der Schlussglocke um 9 Prozent auf 154,76 Dollar ein. Zwar hat der Musikstreamingdienst mit seinem ersten Quartalsergebnis als börsennotiertes Unternehmen die eigene Prognose erfüllt, die Markterwartungen aber verfehlt. Für die AIG-Aktie ging es um 5,5 Prozent auf 51,80 Dollar nach unten. Der Versicherer blieb mit den Ergebnissen für das erste Quartal unter den Erwartungen des Marktes. Dagegen hat Mitbewerber Metlife die Schätzungen der Analysten übertroffen. Der Konzern vermeldete ein zweistelliges Wachstum bei Nettogewinn und bereinigten Einnahmen. Die Aktie stieg um 2,1 Prozent auf 46 Dollar. Die Fitbit-Papiere büßten 5,5 Prozent auf 5,20 Dollar ein. Der Hersteller von Fitness-Trackern verzeichnete im Auftaktquartal einen Rückgang beim Absatz, konnte mit den Einnahmen allerdings die Erwartungen des Marktes übertreffen. Auch der Ausblick auf das zweite Quartal enttäuschte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.924,84 -0,72 -174,21 -3,21 S&P-500 2.635,67 -0,72 -19,13 -1,42 Nasdaq-Comp. 7.100,90 -0,42 -29,81 2,86 Nasdaq-100 6.644,48 -0,56 -37,48 3,88 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 914 Mio 806 Mio Gewinner 1.406 1.561 Verlierer 1.519 1.385 Unverändert 149 123

Leichter - Der Höhepunkt des Tages war die Zinsentscheidung der US-Notenbank, die für einige nervöse Bewegungen und letztlich eine Abwärtstendenz sorgte. Belastet habe eine falkenhafte Komponente, denn die Währungshüter sehen nun die Inflation mittelfristig nahe beim Ziel von 2 Prozent. Bislang hatte die zurückgebliebene Teuerung der Fed eine geldpolitische Straffung erschwert. Zweites Hauptthema waren die Quartalszahlen von Apple, die positiv überrascht hatten und für eine relative Stärke des Technologiesektors sorgten. Apple legten um 4,5 Prozent zu. Die Clorox-Aktie fiel in Reaktion auf die Zahlen des Herstellers von Reinigungsmitteln um 0,7 Prozent. Für Yum Brands ging es um 7,5 Prozent nach unten. Der Betreiber von Fast-Food-Ketten steigerte im ersten Quartal den Gewinn überraschend deutlich. Mastercard übertraf die Erwartungen, der Kurs stieg um 3 Prozent auf ein Rekordhoch. Nach einer Gewinnwarnung brachen Diebold Nixdorf um gut 16 Prozent ein. Die Quartalszahlen von T-Mobile US kamen zunächst gut an, doch drehte die Aktie nach unten ab und fiel schließlich um 4 Prozent. Möglicherweise hätten Unsicherheiten rund um die geplante Fusion mit Sprint belastet, unkten Marktteilnehmer.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,49 -1,2 2,50 129,0 5 Jahre 2,80 -0,7 2,81 88,0 7 Jahre 2,93 0,6 2,92 68,1 10 Jahre 2,98 0,9 2,97 53,1 30 Jahre 3,15 2,4 3,13 8,5

Am Anleihemarkt zeigten sich die Notierungen etwas leichter, belastet von den Fed-Aussagen zur Inflation. Die Rendite zehnjähriger US-Titel legte um 1 Basispunkt zu auf 2,98 Prozent. In der vergangenen Woche hatte die Zehnjahresrendite zeitweise die Marke von 3 Prozent übersprungen und damit einen Abverkauf am Aktienmarkt ausgelöst.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1986 +0,3% 1,1956 1,2026 -0,2% EUR/JPY 131,37 +0,0% 131,33 132,05 -2,9% EUR/GBP 0,8810 +0,0% 0,8807 0,8820 -0,9% GBP/USD 1,3606 +0,2% 1,3577 1,3638 +0,6% USD/JPY 109,60 -0,2% 109,84 109,80 -2,7% USD/KRW 1075,52 -0,4% 1079,60 1074,26 +0,8% USD/CNY 6,3639 +0,0% 6,3624 6,3606 -2,2% USD/CNH 6,3615 -0,2% 6,3751 6,3562 -2,3% USD/HKD 7,8492 -0,0% 7,8493 7,8498 +0,5% AUD/USD 0,7521 +0,4% 0,7493 0,7525 -3,8% NZD/USD 0,7022 +0,4% 0,6997 0,7029 -1,1% Bitcoin BTC/USD 9.248,19 +0,1% 9.240,63 9.169,43 -32,3%

Am Devisenmarkt ging es im Vorfeld der Entscheidung der US-Notenbank volatil zu, wobei der Dollar übergeordnet Stärke auf breiter Front zeigte. Am Nachmittag europäischer Zeit fiel der Euro deutlicher unter die 1,20er Marke und setzte so seinen jüngsten Schwächekurs fort. Der Dollar ist seit längerem Profiteur der straffen US-Geldpolitik, die sich im Gegensatz zu der der meisten großen Notenbanken befindet. Mit der Fed-Entscheidung geriet der Dollar denn auch nur vorübergehend unter Druck. Letztlich blieb die US-Devise Sieger in dem Gefecht, weil am Markt nach den Fed-Aussagen weiter insgesamt vier Zinserhöhungen im laufenden jahr für möglich gehalten werden. Der Euro sackte auf 1,1938 Dollar ab, den tiefsten Stand seit Januar.

++++ ROHSTOFFE +++++

