Die Angebote gegenüber dem Dollar führen zu einer Erholung des EUR/USD, so dass dieser sein Tageshoch in der Nähe der 1,1990 erreicht. EUR/USD Fokus liegt auf CPI Nach dem am Mittwoch die Talsohle bei 1,1940/35 gebildet wurde, nahm das Kaufinteresse schnell zu und so kommt es nun zu einem Test der psychologischen Marke von 1,2000, wo sich auch der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...