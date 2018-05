Wer einen langfristigen Blick auf den DAX wirft, kommt zu dem Schluss, dass wir uns im absolutem Rekordbereich befinden. Das nehmen viele zum Anlass, vor zu großer Euphorie an den Aktienmärkten oder gar einer Blase zu warnen. Die Wahrheit ist aber, dass diese Sichtweise komplett falsch ist. Hier erfährst du, wieso die wirklichen alten Rekorde noch in weiter Ferne sind. In der Theorie haben wir 2017 viele Rekorde erlebt Tatsächlich war 2017 ein Jahr der Punktestandrekorde im DAX. Angetrieben von den US-Börsen konnte der DAX wieder die 2015er-Rekorde erreichen und dann gleich noch eins draufsetzen. Die kurzzeitig durchbrochene 13.000er-Marke hielt zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...