Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen von 74 auf 76 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Modekonzern habe die Erwartungen im ersten Quartal umsatzseitig knapp übertroffen, schrieb Analyst Warwick Okines in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an und traut dem Unternehmen nun zu, die eigenen Jahresziele etwas zu übertreffen./gl/zb

Datum der Analyse: 03.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1PHFF7

AXC0104 2018-05-03/08:37