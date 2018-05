Elon Musk lässt kein Fettnäpfchen aus, obwohl das Unternehmen in seiner wohl kritistischsten Phase ist 15 Jahren ist. Tesla verbuchte im ersten Quartal einen Rekordverlust von 709,6 Mio. Dollar und verbrannte 745,3 Mio. Dollar in bar. Trotzdem gelingt es dem E-Autopionier nicht das Model 3 in Masse zu produzieren. Die Anleger werden langsam ungeduldig. Der am Mittwoch veröffentlichte ...

