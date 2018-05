Der Lichtkonzern Osram hat im zweiten Geschäftsquartal operativ weniger verdient als im Vorjahr. Verantwortlich dafür waren schwächere Geschäfte insbesondere in der Spezialbeleuchtung sowie anhaltend niedrige Umsätze mit der Beleuchtung für Bürogebäude, Fabriken und Straßen in den USA.

Als Konsequenz daraus leitet Osram nun den Verkauf des Leuchten-Servicegeschäfts in den USA ein, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das Geschäft mit Leuchten und Lösungen (LSS) habe keine grundlegende Trendwende verzeichnet, hieß es. Der Bereich fuhr im zweiten Quartal höhere Verluste ein als im Vorjahreszeitraum.

Gleichzeitig kündigte das Unternehmen zwei Übernahmen in den USA an. Mit dem Anbieter Fluence Bioengineering will Osram sein Spezialbeleuchtungsgeschäft stärken. Fluence entwickelt und vertreibt Leuchten für den Gemüse- und Arzneipflanzenanbau. Mit Vixar will Osram sein Geschäft mit der halbleiterbasierten optischen Sicherheitstechnik ausbauen.

Im Konzern sank das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 16,4 Prozent auf 153 Millionen Euro. Der Umsatz nahm um 3,7 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro ab, auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei 1,8 Prozent. Unter dem Strich verdiente Osram hingegen mehr, der Nettogewinn stieg von 23 Millionen auf 44 Millionen Euro. Dabei hatte Osram im Vorjahr höhere Sonderbelastungen verzeichnet.

Osram hatte Ende April bereits vorläufige Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und angesichts des schwächer verlaufenen ersten Halbjahres sowie des starken Euros seine Jahresziele zusammengestrichen. So erwartet der Konzern einen deutlichen Rückgang im operativen Geschäft sowie beim Gewinn je Aktie. Der Umsatz dürfte im Geschäftsjahr bis Ende September auf vergleichbarer Basis nur noch um 3 bis 5 Prozent wachsen. Zuvor hatte der Vorstand ein Plus von 5,5 bis 7,5 Prozent erwartet. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) soll statt 700 Millionen nur noch rund 640 Millionen Euro erreichen. Im Vorjahr hatte Osram 695 Millionen Euro erzielt.

Für den Gewinn je Aktie hat Osram statt 2,40 bis 2,60 Euro nur noch 1,90 bis 2,10 Euro im Auge, nach vergleichbar 2,78 Euro im Vorjahr. Dabei könnte es zu weiteren Ergebnisbelastungen kommen, die im Zusammenhang mit der geplanten Standortsicherungen in deutschen Werken zusammenhängen. Die Maßnahmen, zu denen auch ein Abbau von Stellen gehört, könnten vor Steuern zu einem Sonderaufwand von 60 bis 70 Millionen Euro führen./nas/men/fba

ISIN DE000LED4000

AXC0108 2018-05-03/08:42