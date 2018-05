Dova Pharmceutical ist erst seit Juli 2017 an der Börse und ist im Reigen der Wirkstoffentwickler als kleines Unternehmen. Trotzdem hat die "Biotech-Schmiede" nach unserer Meinung großes Potenzial, denn es hat einen Wirkstoff in Phase III am Start, der zu einer Kursexplosion führen kann. Es handelt sich dabei um ein Medikament, dass die körpereigene Produktion von Blutplättchen (Thrombozyten) erhöht und damit vor starken Blutungen schützt. Bisher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...