Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Pharna- und Agrochemiekonzerns habe die Konsensschätzung um 5 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit Ausnahme des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten hätten die Leverkusener in allen Sparten besser abgeschnitten als erwartet. Mit Blick auf die Übernahme von Monsanto rechnet der Experte unverändert mit einer Kapitalerhöhung von Bayer in Höhe von 7 bis 9 Milliarden Euro./bek/jha/

Datum der Analyse: 03.05.2018

ISIN DE000BAY0017

AXC0109 2018-05-03/08:48