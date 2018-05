Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Wolford -0,74% auf 13,5, davor 14 Tage ohne Veränderung , Aixtron +6,62% auf 12,64, davor 8 Tage im Minus (-30,51% Verlust von 17,06 auf 11,86), Toyota Motor Corp. -0,11% auf 54,32, davor 7 Tage im Plus (4,76% Zuwachs von 51,91 auf 54,38), Philips Lighting +4,44% auf 26,36, davor 6 Tage im Minus (-19,44% Verlust von 31,33 auf 25,24), Unilever-2,27% auf 46,375, davor 5 Tage im Plus (5,15% Zuwachs von 45,12 auf 47,45), Klöckner +1,68% auf 10,27, davor 5 Tage im Minus (-13,08% Verlust von 11,62 auf 10,1), Glencore +3,16% auf 357,9, davor 5 Tage im Minus (-10,09% Verlust von 385,9 auf 346,95), Vapiano -0,42% auf 23,6, davor 4 Tage im Plus (5,8% Zuwachs von 22,4 auf 23,7), Prairie Downs Metals -3% auf 0,388, davor 4 Tage im Plus (10,5% Zuwachs von...

Den vollständigen Artikel lesen ...