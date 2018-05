Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Microsoft nach einem Treffen mit Managern des Software-Konzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 US-Dollar belassen. Im Geschäft mit der Office-Software dürften vor allem Neuerungen bei der Sicherheit und im Management den Wert der Software erhöhen, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wachsen wolle Microsoft mit Office in den Märkten der Schwellenländer und bei Nutzern in Unternehmen./bek/ajx Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-05-03/08:49

ISIN: US5949181045