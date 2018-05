Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Negative US-Vorgaben nach der Zinsentscheidung des Fed bremsen die Kurse etwas aus, heisst es von Marktteilnehmern. Am Vorabend hatte die US-Notenbank wie erwartet ihre Zinsen unverändert belassen. Allerdings schürten ...

