Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hat am Donnerstagmorgen Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt. Dich wichtigsten Fakten:

Der Umsatz geht nominal um 5,6 Prozent auf 9,14 Milliarden Euro zurück. Grund ist der schwache Dollar. Ohne Wechselkurseffekte kommt Bayer auf ein Umsatzplus von zwei Prozent.

Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda vor Sondereinflüssen) sinkt um 5,2 Prozent auf 2,89 Milliarden Euro. Währungsbereinigt bedeutet dies Stagnation.

Währungseffekte werden Bayer auch im Jahresverlauf belasten. Der Ausblick wurde gesenkt.

Der schwache Dollar hat im operativen Geschäft von Bayer deutliche Spuren hinterlassen. Alle zentralen Kennziffern des Leverkusener Konzerns sind im ersten Quartal 2018 rückläufig.

Bayer geht damit in vergleichsweise schwacher Verfassung in die Fusion mit Monsanto. Die Übernahme soll bis Mitte Juni abgeschlossen sein. Neuigkeiten zum Kartellprozess oder zu anstehenden Kapitalerhöhung gab es am Donnerstag nicht.

Das fällt positiv auf

