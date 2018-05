Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Scout24 von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 44,10 Euro belassen. Die Papiere des Betreibers von Online-Portalen hätten sich seit Jahresbeginn deutlich besser entwickelt als der Sektor, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus fundamentaler Sicht sei ihre Einschätzung jedoch unverändert positiv. Sowohl im Immobilien- als auch im Automobilgeschäft setze sich der Trend weg von Anzeigen in Printmedien und hin zu solchen im Internet fort./bek/men

Datum der Analyse: 03.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A12DM80

AXC0113 2018-05-03/09:08